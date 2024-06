Per E-Mail teilen

Die Luft über der Schweiz bleibt bis am Wochenende «explosiv».

Am Donnerstag und Freitag dürfte sich die Unwetterlage vorübergehend etwas entspannen.

Am Wochenende sind erneut kräftige Unwetter möglich.

Legende: Thun/BE Gewitterstimmung am Dienstagabend. Damian Etter

Gewitteranfällige Luft

Die Luft über der Schweiz ist feucht, warm und instabil. Sobald diese Luft aufsteigt, können sich kräftige Gewitter bilden. Dies ist in den letzten Tagen an einigen Orten passiert und hat zu kräftigem Regen, Überschwemmungen und einigen Schäden geführt.

Kurze Verschnaufpause in Sicht

Die Luft über der Schweiz bleibt in den nächsten Tagen feucht und warm. Allerdings ist ab Donnerstag mit einer leichten Entspannung der Unwetterlage zu rechnen. Es wird nur noch stellenweise Gewitter geben, da die Luft kaum grossräumig aufsteigen wird. Wenn doch Schauer oder Gewitter entstehen, werden diese nicht so lange an Ort und Stelle bleiben wie noch Anfang Woche. Der Regen wird sich daher wegen stärkeren Höhenwinden besser verteilen.

Legende: Spiez/BE Folgen am Samstag auf die Hitze Blitze? Alessandro Moser

Kracht es am Samstagabend?

Am Samstagabend sind kräftige Gewitter mit Hagel, Sturmböen und Starkregen möglich. Der Energiegehalt der Luft ist sehr gross. Dazu nähert sich ein Höhentief aus Südwesten, welches die Gewitter auslösen kann. Es wird daher in Zentraleuropa sehr wahrscheinlich zu Unwettern kommen. Ob und wie stark diese auch die Schweiz betreffen, ist aktuell unklar. Eine Böenfront mit kräftigem Wind könnte jedoch auch dann über die Schweiz fegen, wenn sich Gewitter im nahen Ausland bilden.