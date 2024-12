Von Sonntag bis Heiligabend sehr viel Neuschnee in den Bergen

Am Alpennordhang 50 bis lokal 150 cm Neuschnee

Am Sonntag und Montag stürmischer Wind

Anstieg der Lawinengefahr

Grosse Schneemengen

Schneefans werden bereits vor Weihnachten beschenkt. Von Sonntag bis Dienstag (Heiligabend) fällt besonders am Alpennordhang sehr viel Schnee. Auf den Bergen ist mit 50 bis 150 cm Neuschnee zu rechnen. Winterliche Strassenverhältnisse und eine steigende Lawinengefahr sind die Folge.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Der Schnee führt vor allem in den Bergen zu winterlichen Strassenverhältnissen. Beatrice Renz

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Schneefans können sich freuen! Esther Jufer

Am Sonntag liegt die Schneefallgrenze zunächst bei 1200 bis 1500 m, bevor sie gegen Abend auf rund 600 bis 400 m sinkt. In den Tälern sinkt sie mit der Niederschlagsabkühlung teils deutlich früher bis zum Talboden. So sind bis Heiligabend auch in den Voralpen- und Alpentälern, wie beispielsweise im Rhonetal, Haslital, Urner Reusstal, Glarnerland oder Churer Rheintal beträchtliche Neuschneemengen zu erwarten.

Stürmischer Wind am Sonntag und Montag

Ab dem vierten Advent fällt nicht nur viel Schnee in den Bergen, sondern es wird auch stürmisch. Von Sonntag bis Montag bläst stürmischer Westwind mit Böen von 60 bis 90 km/h im Flachland der Alpennordseite und 100 bis lokal 150 km/h auf den Bergen. Der Höhepunkt des Sturms wird am Sonntag erwartet. In den Skigebieten muss mit Einschränkungen im Bahnbetrieb gerechnet werden.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Sowohl in den Bergen... Marcel Schär

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: ...als auch im Flachland wird es am 4. Advent und am Montag stürmisch. Lukas Wyss

Was ist ein Weather-Watch? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Weather-Watch wird eine potentiell gefährliche Wetterlage erwartet. Meist sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine SRF-Wetterwarnungen herausgegeben worden. Ein Weather-Watch wird einige Tage vor dem erwarteten Wetterereignis herausgegeben und laufend aufdatiert. Je näher am Ereignis, desto genauer sind im Normalfall die Vorhersagen. Ist das Ereignis bereits im Gange, beinhaltet der Weather-Watch sowohl eine Zwischenbilanz, als auch einen Ausblick auf das was noch erwartet wird. Ein Weather-Watch wird nur verfasst, wenn grössere Teile der Schweiz von einer potentiell gefährlichen Wetterlage betroffen sind und es zu einer SRF-Warnung der Stufe orange oder rot kommt. Bei SRF-Warnungen der Stufe gelb, läuft im Normalfall kein Weather-Watch.