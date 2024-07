Am Wochenende sind mit einer Kaltfront teils intensive Schauer und Gewitter unterwegs.

Am Samstag erfolgen die kräftigen Niederschläge schubweise.

Bis am Montagmorgen fällt im Tessin zwischen 50 und 100 mm, lokal bis 120 mm Regen. Im Norden sind die erwarteten Mengen kleiner. Dennoch können über den zentralen und östlichen Bergen 20 bis 60 mm Regen fallen.

Tief «Delia» über der Nordsee steuert am Wochenende eine schauer- und gewitteraktive Kaltfront zur Schweiz. Voraussichtlich erfolgt der Durchgang der Schauer und Gewitter in mehreren Schüben. Eine erste Störungslinie erreicht am Samstagvormittag den Jura und das westliche Mittelland, später auch die übrigen Gebiete. Nebst Starkregen und eventuell Hagel ist auf der Alpennordseite mit starken Gewitterböen zu rechnen. Ein zweiter Schub erfolgt mit dem Durchgang der Kaltfront am Abend und in der Nacht zum Sonntag.

1 / 2 Legende: Bis am Montagmorgen fällt im Tessin zwischen 50 und lokal 120 mm Regen. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Auch über den zentralen und östlichen Bergen wird es bis am Montag häufig nass mit 20 bis 60 mm. SRF Meteo

Im Tessin und in Südbünden ziehen sich die teils ergiebigen Niederschläge voraussichtlich bis Montagmorgen hinein. Es fallen 50 bis 100 mm, örtlich bis 120 mm Regen. Damit steigt die Gefahr von Rutschungen, Murgängen und Überschwemmungen markant an, besonders in den bereits betroffenen Gebieten wie dem Maggiatal und dem Misox. Im Norden fallen die grössten Niederschlagsmengen über den zentralen und östlichen Bergen mit 20 bis 60 mm. Über dem Jura und dem Mittelland lässt der Niederschlag bereits am Sonntag nach.