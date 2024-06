Am Samstag wird es recht sonnig und 27 bis 32 Grad heiss.

In den Alpen kommt am Nachmittag kräftiger Föhn auf, im Rheintal sind bis 34 Grad möglich.

In Juranähe sowie im Süden kommen am Abend kräftige Gewitter auf.

Am späten Abend und in der Nacht auf Sonntag sind auch in den übrigen Regionen Sturmböen möglich.

Legende: Thun/BE Gewitterstimmung am Dienstagabend. Damian Etter

Festhütte Schweiz

Am Samstag geniessen viele Leute das ziemlich sonnige und heisse Sommerwetter. Auch am Abend ist viel los im Freien: Public Viewing der Achtelfinale der Fussball-EM mit dem Spiel Schweiz-Italien ab 18 Uhr, diverse Open Air Konzerte oder Grillpartys im Garten. Doch aufgepasst: Stellenweise wird es nicht nur ungemütlich, sondern gefährlich.

Föhnsturm in den Alpen

Ein Tiefdruckgebiet verlagert sich im Laufe des Samstags von Frankreich nach Süddeutschland. Es löst in den Alpen kräftigen Föhn aus, was im Sommer ziemlich selten der Fall ist. Der Föhn wird am Nachmittag immer stärker und hat wahrscheinlich am Abend seinen Höhepunkt: In den Alpentälern muss mit Sturmböen von 60 bis lokal 100 km/h, auf den Alpengipfeln mit Orkanböen bis 130 km/h gerechnet werden. Da die Luft labil geschichtet ist, kann der Föhn weit ins Alpenvorland ausgreifen. So sind vor allem im östlichen Mittelland zwischen Zürich und dem Bodensee ebenfalls starke Föhnböen möglich.

Gewitter im Westen und Süden

In Juranähe sowie auf der Alpensüdseite kommen in den Abendstunden Regengüsse und Gewitter auf. Es besteht das Potential für lokale Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm- oder gar Orkanböen. In den übrigen Regionen nimmt die Schauer- und Gewitterneigung erst am späteren Abend und in der Nacht zu.

Legende: Spiez/BE Folgen am Samstag auf die Hitze Blitze? Alessandro Moser

Auch ohne Gewitter Gefahr von Sturmböen

Am Abend bringen die Gewitter in Juranähe stellenweise einen markanten Temperaturrückgang. In den östlichen Regionen bleibt es dagegen noch länger sonnig und heiss. So können plötzlich grosse Temperatur- und somit auch Luftdruckgegensätze zwischen West und Ost entstehen, welche durch eine sogenannte Böenfront ausgeglichen werden. Dabei besteht die Gefahr von Böen zwischen 60 und 90 km/h, die am späteren Abend und in der Nacht unabhängig von den Gewittern über die Alpennordseite hinweg Richtung Bodensee ziehen.