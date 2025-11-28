 Zum Inhalt springen

Weihnachts-Orakel 2025 Weisse Weihnachten? Erste Tendenz für die Festtage

Die Langfristprognosen stimmen nicht optimistisch: Schnee bis ins Flachland wird wahrscheinlich eher schwierig.

28.11.2025, 17:06

Statistisch gesehen sind Weisse Weihnachten im Flachland selten. In Bern liegt im langjährigen Schnitt etwa alle vier Jahre an mindestens einem der Weihnachtstage Schnee. In den Bergen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich grösser.

Verschneiter Weihnachtsbaum in beleuchtetem Stadtplatz bei Dämmerung.
Legende: So stellt man sich Weihnachten vor: Tief verschneit. Doch im Flachland ist das eher selten. Martin Mägli

In Davos/GR beispielsweise gab es in den letzten Jahrzehnten nur im Jahr 2016 einen schneefreien Weihnachtstag. Mit der Klimaerwärmung nimmt die Wahrscheinlichkeit für Weisse Weihnachten vor allem in leicht erhöhten Lagen und im Flachland markant ab.

Erste Einschätzungen

Für Weisse Weihnachten (mindestens 1 cm Schnee am Morgen des 24., 25. oder 26. Dezembers) braucht es eine Kombination aus kalter und feuchter Luft. Für die Vorhersage der perfekten Schnee-Kombination mit herkömmlichen Modellen ist es jetzt noch zu früh.

Langfristmodelle hingegen geben bereits eine Einschätzung, ob es zu warm, zu kalt, zu trocken oder zu nass wird.

Langfristprognose

  • Bild 1 von 2. Langfristprognose Niederschlag. Die Weihnachtswoche zeigt eine leichte Tendenz in Richtung zu trocken (orange Fläche: 90 bis 100 % der gewöhnlichen Niederschlagsmenge). Bildquelle: ECMWF.
    Europakarte mit Niederschlagsanomalie-Prognosen.
  • Bild 2 von 2. Langfristprognose Temperatur. Zudem soll es wärmer sein als normal (rote Fläche über der Schweiz: 1 bis 3 Grad wärmer, hellrote Fläche: 0 bis 3 Grad). Bildquelle: ECMWF.
    Europakarte mit Temperaturanomalie-Prognosen.
Nach den aktuellen Berechnungen des europäischen Prognosezentrums (ECMWF) ist es auf der Alpennordseite in der Weihnachtswoche eher etwas trockener als üblich. Bei den Temperaturen zeigt sich weiterhin ein Trend zu wärmeren Werten. Das ist eine ungünstige Kombination für Schnee bis ins Flachland.

Wir bleiben für Sie am Ball bzw. über den Wetterkarten und liefern Ihnen zunächst sporadisch, später dann regelmässig neue Einschätzungen zu Weissen Weihnachten.

Etwa so würden Weisse Weihnachten aussehen

  • Bild 1 von 7. Bretzwil/BL. Bildquelle: Franz Schweizer.
    Kerzen auf verschneitem Tannenbaum bei Nacht.
  • Bild 2 von 7. Bern. Bildquelle: Jan Geerk.
    Luftaufnahme des verschneiten Bundeshauses bei Sonnenuntergang in Bern.
  • Bild 3 von 7. Thun/BE. Bildquelle: Martin Mägli.
    Beleuchteter Weihnachtsbaum auf verschneitem Platz mit historischem Gebäude im Hintergrund.
  • Bild 4 von 7. Emmental/BE. Bildquelle: Lukas Wyss.
    Schneebedeckte Holzhaus mit Lichterketten beleuchtet vor Wald.
  • Bild 5 von 7. Aeschiried/BE. Bildquelle: Nic Wüthrich.
    Rentier im Schnee vor Bergen bei Sonnenschein.
  • Bild 6 von 7. Bern. Bildquelle: Peter Beutler.
    Schneebedeckte Altstadt bei Nacht mit Kirchturm und beleuchteten Häusern.
  • Bild 7 von 7. Appenzell/AI. Bildquelle: Edith Ulmann.
    Verschneite Strasse mit leuchtenden Sternen in der Altstadt bei Nacht.
Weitere Prognosemöglichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt

  • Verschiedene Wettermodelle rechnen mehrmals täglich neue Prognosen für die kommenden 7 bis 14 Tage. Somit können rund zehn Tage vor Weihnachten erste Wetterdetails analysiert werden. So weit im Voraus ändert sich die Prognose oft noch von Berechnung zu Berechnung. Erst wenn – im Idealfall – mehrere verschiedene Modelle wiederholt dieselbe Prognose zeigen, wird es konkret.
  • Ensembleprognosen versuchen die oben angesprochene Unsicherheit 14 Tage im Voraus zu quantifizieren. Dabei wird dasselbe Modell zu einem Zeitpunkt über 50-mal gerechnet. Mithilfe dieser Prognosen kann sehr gut die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Prognose eingeschätzt werden.

Weisse Weihnachten

Als Referenzpunkt für unser Orakel gilt der Bundesplatz in Bern. Liegt an mindestens einem der Weihnachtstage (24. bis 26. Dezember) 1 cm Schnee oder mehr, sprechen wir von Weissen Weihnachten.

Meteo, 30.11.25, 19:55 Uhr

