Vom 1. Juni bis zum 30. November wird es in Äquatorhöhe richtig ungemütlich. Wie jedes Jahr brauen sich zu dieser Zeit die atlantischen Wirbelstürme zusammen. Durchschnittlich sind es 14, die eine Windgeschwindigkeit von mindestens 62 km/h erreichen und damit einen Namen erhalten. Erst aber, wenn die Schwelle von 119 km/h geknackt wird, wird der Sturm zum «Hurrikan». Meist schaffen es 10 Stürme in diese Kategorie, drei werden sogar als stark eingestuft (ab 178 km/h).

Legende: In der Zeit zwischen dem 1. Juni und dem 30. November zeigt sich der tropische Atlantik besonders sturmaktiv. Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA)

2024 hat das Potential für mehr

In diesem Jahr könnte die übliche Statistik wieder einmal über den Haufen geworfen werden. Die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA) bereitet sich auf 17 bis 25 Stürme vor, darunter 8 bis 13 schwach bis mässige und 4 bis 7 starke Hurrikane. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei 70 Prozent; ziemlich hoch also.

Legende: Für die diesjährige Hurrikan-Saison hat sich die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bereits 21 Sturmnamen überlegt. Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde (NOAA)

Enorme Atlantikwärme und La Niña im Pazifik

Noch höher, bei 85 Prozent, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittlich aktive Hurrikan-Saison. Ein Grund dafür liegt im Atlantik selbst: Seine rekordverdächtige Wärme dient als perfekter Wirbelsturm-Treibstoff. Ein weiterer Grund liegt im Pazifik: «La Niña» schwächt die Passatwinde, was den tropischen Stürmen gerade recht ist- sie brauchen eine ruhige Umgebung, um ihr Potential zu entfalten.

Legende: Hurrikan Otis im Golf von Mexiko (2023). Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 km/h war er einer der Stärksten (Kategorie 5). NASA Earth Observatory

Hurrikane: Auch bei uns?

Ein Hurrikan ist eine Art Orkan über dem Ozean. Meist beschränkt sich diese Art von Wirbelsturm auf die tropischen Meeresgebiete. Driftet ein Hurrikan doch einmal in nördliche (oder südliche) Richtung ab, wandelt er sich in eine extratropische Zyklone um: Jene Tiefdruckgebiete, die unser Wetter in der Schweiz prägen. Mit dem Klimawandel könnten solche «Ex-Hurrikane» stärker werden. Damit es für einen Hurrikan bei uns reicht, müsste die Schweiz aber wohl oder übel an den Ozean ziehen: Land und Alpen gefallen diesen Wirbelstürmen nämlich nicht.