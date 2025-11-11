 Zum Inhalt springen

Wetterwechsel in Sicht Der Winter schleicht sich an

11.11.2025, 14:06

  • am Wochenende wechselhaft, aber mild
  • in der kommenden Woche kühler
  • Schnee bis in tiefe Lagen ist möglich
Schneebedeckte Hügel mit grünem Tal im Hintergrund, bewölkt.
Legende: 21. November 2015 auf dem Passwang/SO. Franz Schweizer

Ab Montag kühler

Am Donnerstag und Freitag wurde mit Föhn oder Wind stellenweise die 20-Grad-Marke übertroffen. Bereits am Wochenende gehen die Temperaturen etwas zurück, die richtige Abkühlung kommt aber erst in der kommenden Woche. Spätestens ab Dienstag liegen die Höchsttemperaturen im Flachland der Alpennordseite nur noch um 5 Grad.

Wechselhaft mit Schnee bis weit runter

Am Montag zieht eine Kaltfront über uns hinweg. Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf gegen 1000 bis 700 m. Danach folgen voraussichtlich zwei mehrheitlich trockene Tage, bevor sich ab Donnerstag erneut Störungen nähern. Ab Donnerstag ist auch Schnee bis ins Flachland möglich. Die genaue Lage der Schneefallgrenze ist noch mit Unsicherheiten behaftet, wie der weiss schattierte Bereich in untenstehender Grafik zeigt. Auch ob und wo überhaupt Niederschlag fällt, ist noch unsicher.

Am Sonntag ist die Schneefallgrenze noch bei rund 2000 m. Am Freitag um 300 m.
Legende: Es geht abwärts mit der Schneefallgrenze. SRF Meteo

In Luzern vor einem Jahr 42 Zentimeter Neuschnee

Einen markanten Wintereinbruch gab es vom 21. auf den 22. November 2024. In Luzern wurden am Morgen des 22. Novembers 42 Zentimeter Neuschnee gemessen – das ist Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1883. An diversen weiteren Orten reichte es für neue November-Neuschnee-Rekorde:

  • Glarus 38 cm
  • Zürichberg 28 cm
  • Basel 27 cm
  • Bern 25 cm

Nach solch grossen Neuschneemengen bis ins Flachland sieht es nach den aktuellen Wetterkarten nicht aus. Dennoch: Schneeschauer bis in tiefe Lagen mit zwischendurch einem Schäumchen Neuschnee sind möglich.

Meteo, 14.11.25, 12:55 Uhr

