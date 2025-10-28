«Unsere kleine Botschaft»: Das müssen Sie zur Serie wissen

«Unsere kleine Botschaft» ist die erste Schweizer Sitcom seit 20 Jahren. Unsere FAQ – diplomatisch formuliert – ist Ihr Visum für den Streamingstart.

1. Wann startet «Unsere kleine Botschaft»?

Auf Play SRF können alle Folgen der Sitcom ab dem 31. Oktober 2025 gestreamt werden. Im TV werden an diesem Tag die ersten beiden von insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt. Anschliessend geht es im wöchentlichen Rhythmus mit der Ausstrahlung weiter.

2. Worum geht es in der Serie?

Schauplatz der Serie ist eine fiktive Schweizer Botschaft in einem nicht näher benannten lateinamerikanischen Land. Dort navigiert eine bunt zusammengewürfelte Bürogemeinschaft um Botschafterin Bea, gespielt von Susanne Kunz, durch Wirren der Politik und Diplomatie und jongliert gleichzeitig private Herausforderungen und Beziehungen.

3. Gibt es einen Trailer zu «Unsere kleine Botschaft»?

4. Wo wurde die Serie gedreht?

«Unsere kleine Botschaft» wurde bis Mitte Februar 2025 im Grossraum Zürich gedreht, in einem Studio in Wädenswil. Hier waren in verschiedenen Räumen die komplette Botschaft und fast alle relevanten Schauplätze aufgebaut. Die Szenen, die im Dschungel spielen, produzierte eine Mini-Crew im Botanischen Garten Zürich.

Gedreht wurde täglich von 8:45 Uhr bis 19 Uhr, also über 10 Stunden pro Tag – eine enorme Belastung für Cast und Crew. Funfact: Am Set wurden Ventilatoren eingesetzt. So konnte die flirrende Hitze in südlichen Gefilden imitiert und der Zürcher Drehort zu einem authentischen Lateinamerika werden.

5. Gibt es Behind-The-Scenes Material vom Dreh?

6. Wer sind die Schauspielenden in «Unsere kleine Botschaft»?

Die Serie ist divers besetzt: Neben Susanne Kunz sind Jonas Gygax und die schweizerisch-kolumbianische Schauspielerin Sandra Zellweger in zentralen Rollen zu sehen. Auch Comedy-Talent Anaïs Decasper und die berühmte Schweizer Parodistin Birgit Steinegger sind Teil des Ensembles.

Weitere Nebenrollen sind mit Matthias Schoch und Danny Exnar besetzt. Darüber hinaus darf sich das Publikum auf Gastauftritte von Andrea Zogg oder Samuel Streiff (bekannt als Reto Doerig in «Der Bestatter») freuen. Für internationales Flair sorgt «Ted Lasso»-Star Cristo Fernandez.

7. Wie ist die Serie entstanden?

Marco Edmonds, der Creator der Serie, arbeitete selbst vier Jahre lang in der Schweizer Botschaft in Peking. In dieser Zeit wurde die Idee einer Sitcom im Botschaftsumfeld geboren. Er erzählt: «Die Welt der Botschaft ist eine ganz besondere – und damit meine ich nicht nur die diplomatische Arbeit nach aussen: Die Schweiz mit all ihrer kulturellen Vielfalt wird auf engstem Raum komprimiert. Das führt zu spannenden Situationen und ist auch ein wichtiger Teil von ‹Unsere kleine Botschaft›.»