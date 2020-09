Im Kanton Zürich haben 58.6 Prozent ein Nein zum neuen Jagdgesetz in die Urne gelegt.

Politologe Lukas Golder erklärt, dass die Tendenz ganz knapp Richtung Ja geht. Ein Hinweis komme aus dem Kanton Bern. Dort gehe es Richtung 50+, also für ein Ja zur Kampfjetbeschaffung. Offiziell sei aber noch nichts.

Auch in der Nachbarschaft des Hardturm-Areals ist das Projekt bisher mehrheitlich auf Zustimmung gestossen. In dem aus den Stadtkreisen 4 und 5 bestehenden Wahlkreis betrug der Ja-Stimmenanteil über 55 Prozent und damit mehr als bei der ersten Stadionabstimmung.

Die Stadtzürcher Stimmberechtigten sagen gemäss bisheriger Auszählung Ja zum Hardturmstadion. Nach der Auszählung von sechs von neun Wahlkreisen in der Stadt liegt der Ja-Stimmenanteil bei rund 60 Prozent.

16:24

«EU zeigt sich mit dem Resultat zufrieden»

Michael Rauchenstein, Brüssel-Korrespondent, sagt, dass man in Brüssel mit dem Resultat bei der «Begrenzungsinitiative» zufrieden sei. «Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat sich via Twitter in diese Richtung geäussert», sagt er.

Weiter hat Andreas Schwab, der für die Beziehung EU und Schweiz verantwortlich ist, eine Medienmitteilung verschickt, dass er das Ergebnis mit positiven Gefühlen zur Kenntnis nehme. Das Resultat zeige, dass die Schweizer Bevölkerung Interesse an einer weiteren und engen Zusammenarbeit mit der EU habe, so Schwab weiter.

«In Brüssel hat man erwartet, dass diese Initiative abgelehnt wird», so Rauchenstein. Ein Ja hätte enorme Auswirkungen auf die bilaterale Beziehung EU-Schweiz gehabt.