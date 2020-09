Schlappe für die Aargauer Regierung und das Kantonsparlament: die Stimmberechtigten schicken das neue Energiegesetz bachab. Der Entscheid fiel sehr knapp, 49.1 Prozent nahmen die Vorlage an, 50.9 Prozent legten ein Nein in die Urne.

Wir haben gehofft, dass es auf die andere Seite kippt.

Die Aargauer Regierung zeigte sich enttäuscht über die Ablehnung des neuen Energiegesetzes. Energiedirektor Stefan Attiger sagte, man habe ein sehr knappes Ergebnis erwartet, aber gehofft, dass es auf die andere Seite kippe. «Die Bevölkerung lehnte das Gesetz ab. Es gilt nun, das zu akzeptieren.»

Mit dem neuen Energiegesetz wollten Regierung und Parlament den CO2-Ausstoss der Gebäude im Aargau senken. Das Gesetz sah zahlreiche Vorgaben für Eigentümer von Liegenschaften vor. So sollten Elektroboiler in Wohnbauten bis in 15 Jahren durch bessere Anlagen ersetzt oder ergänzt werden. Wer eine neue Heizung installiert, der hätte nur noch unter strengen Auflagen auf Öl oder Gas setzen können. Und Neubauten hätten künftig einen Teil des Energiebedarfs selbst decken müssen – zum Beispiel mit Solarzellen.

Legende: Keystone

Die Aargauerinnen und Aargauer entschieden auch über die Abschaffung der Schulpflegen. Dazu ist eine Änderung der Kantonsverfassung und des Schulgesetzes nötig. Anders als beim Energiegesetz nahm die Mehrheit des Stimmvolks die beiden Vorlagen an mit je rund 57 Prozent Ja-Stimmen.

Im Aargau übernimmt damit der Gemeinderat per 2022 die Verantwortung für die Schule und kann über die Strategie sowie die Finanzen entscheiden. Die Schulleitung bleibt für die operative Führung verantwortlich und wird dem Gemeinderat unterstellt.

Legende: Keystone

Der Regierungsrat und die Mehrheit des Parlaments wollten die Reform. Die heutige Führungsstruktur sei schwerfällig und überholt, betonten sie. Doch die Abschaffung der Schulpflege war nicht unumstritten, die Schulpflege genoss Rückhalt in den Gemeinden.

Hohe Stimmbeteiligung, langes Warten

Die fünf eidgenössischen und die beiden kantonalen Vorlagen haben aussergewöhnlich viel Stimmvolk im Aargau angelockt. Im Schnitt lag die Stimmbeteiligung bei hohen rund 55 Prozent, in gewissen Gemeinden war sie deutlich höher. So stimmten beispielsweise rund drei Viertel aller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der kleinen Gemeinde Böbikon (129 Stimmberechtige) oder auch im weitaus grösseren Ennetbaden (2207 Stimmberechtigte) ab.

Die hohe Stimmbeteiligung und die grosse Anzahl Vorlagen sorgten im Aargau für Verzögerungen bei der Auszählung. Normalerweise liegen die Resultate im Aargau früh vor, da die Urnen bereits um 10 Uhr schliessen. An diesem Abstimmungssonntag war allerdings erst am späteren Nachmittag klar, wie die Resultate ausfallen.