Das Schaffhauser Stimmvolk wählt am Sonntag die 60 Mitglieder ihres Kantonsrats. Im Schaffhauser Parlament gibt es seit längerer Zeit eine klare Hausmacht: die SVP. Sie könnte es bleiben, die Verluste gehen bisher vor allem zu Lasten der SP.

Vier von sechs Wahlkreise ausgezählt

In allen ausgezählten Wahlkreisen, Rüdlingen-Buchberg, Neuhausen, Stein am Rhein und Reiat legen Grünliberale und Grüne zu. In Stein am Rhein gewinnt die GLP auf Anhieb 11 Prozent der Wählerstimmen. In Neuhausen kommen sie auf 13 Prozent der Wählerstimmen – mehr als doppelt so viel als bei den Kantonsratswahlen 2016. Anders als vielleicht erwartet, gehen die Gewinne zu einem grossen Teil zu Lasten der SP. Auch die CVP verliert Stimmenanteile. FDP und SVP bleiben im Moment stabil.

Im kleinsten Wahlkreis des Kantons, Rüdlingen-Buchberg, ist schon klar: Der einzige Kantonsratssitz bleibt in SVP-Hand. Ihr Stimmenanteil ging jedoch gegenüber von vor vier Jahren von 63 auf 56 Prozent zurück.

Bei den Wahlen 2016 sicherte sich die SVP mit 35.1 Prozent der Stimmen 21 Sitze. Mit der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) und den Freisinnigen hat der bürgerliche Block eine Mehrheit.

Im links-grünen Lager dominiert die SP mit 14 Sitzen und kommt mit der Alternativen Liste und den Grünen auf 20 Vertreter. Die Mitte-Sitze sind auf GLP, EVP und CVP verteilt.

Legende: Luft nach oben besteht im Schaffhauser Kantonsrat bezüglich Frauenanteil: Nur jeder vierte Sitz ist von einer Frau besetzt – was aber ungefähr dem Schweizer Durchschnitt entspricht. Im Bild ist das Regierungsgebäude zu sehen. Keystone

Um die Mehrheitsverhältnisse zu ändern, bräuchte es nur kleine Verschiebungen. Das linksgrüne Lager hofft aufgrund der Klimadebatte, die bürgerliche Mehrheit zurückdrängen zu können. Nachdem die SP der FDP bei den Regierungsratswahlen einen Sitz abjagen konnte, sind zudem die Sozialdemokraten im Aufwind.

Auf der Gegenseite scheint die FDP in der Defensive zu sein – nicht nur wegen ihres abgewählten Regierungsrats Christian Amsler. Auch bei den Wahlen 2016 verloren die Freisinnigen einen Sitz im Parlament, 2012 sogar drei.