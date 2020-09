Bei den letzten Wahlen wurden die 60 Sitze im Bieler Stadtparlament so verteilt: 30 Sitze gingen an die Linke, 22 an die Bürgerlichen (SVP, FDP, PRR und EDU) und 8 an die Mitte (GLP, EVP, BDP). Hier können schon kleine Verschiebungen zu neuen Mehrheiten führen.

Insgesamt kandidieren über 350 Personen für den Stadtrat, also das Bieler Parlament. Das sind mehr als bei den Wahlen 2016 und 2012. Wählbar sind alle seit drei Monaten in Biel wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die in kantonalen Angelegenheiten stimm- und wahlberechtigt sind.

Hohe Fluktuation

In der laufenden Legislatur gab es im Bieler Stadtrat 21 Rücktritte. Das heisst, mehr als ein Drittel der gewählten Mitglieder wurde ausgewechselt. Der SP/PSR-Fraktion liefen zudem drei Mitglieder davon: Mohamed Hamdaoui wechselte zur CVP, Niels Arnold zur GLP und Dana Augsburger-Brom kandidiert nun für die Bürgerbewegung Passerelle.

Zurzeit sind 20 von 60 Sitzen von Frauen besetzt. 16 von 60 Parlamentsmitgliedern haben Französisch als Muttersprache. Gemäss der Bevölkerungsstruktur der Stadt Biel – rund 43 Prozent der Bevölkerung spricht Französisch – müssten 25 Sitze in den Händen der Romands sein.