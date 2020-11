Als erste Windkraftturbine der Schweiz wurde 1986 in Langenbruck im Kanton Basel-Land eine Kleinanlage in Betrieb genommen. Gerade rasant war die Entwicklung danach allerdings nicht. Es dauerte zehn Jahre, bis erstmals eine grössere Anlage gebaut wurde: auf dem Mont Crosin im Berner Jura. Diese wurde inzwischen ausgebaut und ist mit 16 Turbinen nach wie vor die grösste Anlage des Landes. Weitere Grossanlagen stehen unter anderem im Rhonetal im Wallis, im Luzerner Entlebuch und auf dem Gütsch ob Andermatt im Kanton Uri.

Aktuell gibt es in der Schweiz 40 Anlagen. Sie produzieren zusammen rund 140 Gigawattstunden Strom, was dem Stromverbrauch von rund 31'000 Haushalten entspricht.