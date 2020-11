Mehr Mittel für externe Kinderbetreuung in St. Gallen

Im Kanton St. Gallen sollen zusätzlich fünf Millionen Franken in die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung fliessen.

Damit sollen erwerbstätige Eltern entlastet werden. Das Volk stimmt am Sonntag über das neue Gesetz ab.

Der Kanton St. Gallen hinkt bei der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung der übrigen Schweiz hinten nach. Eltern hätten vergleichsweise hohe Kosten zu tragen, zeigt ein Bericht von 2018.

Die Finanzierung der externen Kinderbetreuung ist bisher in St. Gallen ausschliesslich Sache der Gemeinden. Diese beteiligen sich im Durchschnitt mit einem Drittel an den Betreuungskosten. Das zusätzliche Geld aus der Staatskasse soll an jene Gemeinden verteilt werden, die Betreuungsangebote fördern und selber mitfinanzieren.

Die fünf Millionen Franken entsprechen den Steuer-Mehreinnahmen aus einer bereits beschlossenen Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen um 30 Franken. Der Kantonsrat erteilte der Regierung Ende 2018 den Auftrag, dieses Geld für die Kinderbetreuung einzusetzen.

In einer zweiten Vorlage geht es um die Gewährung von ergänzenden Krediten und Solidarbürgschaften infolge der Corona-Pandemie. Das bereits beschlossene Gesetz untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum.