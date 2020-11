13.6 Millionen Franken für neue Turnhallen in Frauenfeld

Das Bildungszentrum für Technik in Frauenfeld soll zwei eigene Sporthallen erhalten.

Am Sonntag stimmt das Thurgauer Stimmvolk über einen Kredit von 13.6 Millionen Franken für einen Neubau ab.

Im Bildungszentrum für Technik (BZT) in Frauenfeld (TG) erhalten Berufsschülerinnen und -schüler ihre Grundausbildung. Bisher gab es im BZT keine eigene Sporthalle. Der Sportunterricht findet darum in der Militärsportturnhalle und in der Turnhalle der Kantonsschule statt.

Keine Opposition erwartet

Weil die Militärsportturnhalle aber abgebrochen werden soll, beschloss die Kantonsregierung Anfang 2017 den Bau einer neuen Halle. Das Projekt zwei Einfach-Turnhallen westlich des Bahnhofs Frauenfeld vor. Der Holzbau soll den Minergie-A-Standard erfüllen und mit einer Erdsonden-Wärmepumpe geheizt werden.

Der Thurgauer Grosse Rat hiess den Baukredit im vergangenen Juni ohne Gegenstimmen gut.