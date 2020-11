Initiativen haben es grundsätzlich schwer. Das war heute bei der Kriegsgeschäfte-Initiative nicht anders. Dass sie heute durchgefallen ist, hat aber noch andere Gründe. Das Thema «Finanzierung der Rüstungsindustrie» setzte einiges an Vorwissen voraus, die Initiative war nicht einfach zu verstehen. Dazu kam die Tatsache, dass die Kriegsgeschäfte-Initiative von Anfang an im Schatten der Konzernverantwortungsinitiative stand – die Debatte und die hitzige Auseinandersetzung fand dort statt und nicht bei den Kriegsgeschäften.

Und dann gelang es den Initianten offenbar nicht, über ihre links-grünen Kreise hinaus zu mobilisieren und zu überzeugen. Das Ziel «kein Geld für die Kriege dieser Welt» – so der Slogan der Initianten und Initiantinnen – wurde von der Gegnerschaft als utopisch bezeichnet und zudem die Angst vor wirtschaftlichen Folgen in der Schweiz geschürt – mitten in der Coronakrise. Das dürfte den Ausschlag gegeben haben.