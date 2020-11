Der aktuelle Stapi ist der neue Stapi: Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste) wurde als Stadtpräsident bestätigt. Damit die Wahl definitiv ist, muss auch sein Sitz im Gemeinderat bestätigt werden.

Die ersten Resultate zur Regierungszusammensetzung werden ab 20 Uhr erwartet.

Wirkliche Konkurrenz hatte der bisherige Stadtpräsident Alec von Graffenried nicht. Der Gegenkandidat Stefan Theiler trat ohne Chancen an. Dementsprechend klar ist das Resultat. Alec von Graffenried (GFL) erhielt am Sonntag 34'930 Stimmen (93.5 Prozent), er ist damit als Stadtpräsident wiedergewählt. Um das Amt ausführen zu können, muss er allerdings noch in den Gemeinderat gewählt werden. Stefan Theiler (Zämä) erhielt 2413 Stimmen (6.5 Prozent). Das absolute Mehr lag bei 18'673 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei 50.53 Prozent.

Der Polit-Exot Theiler sorgte am Nachmittag für eine kurze Aufruhr im Berner Rathaus. Er hatte sich geweigert, eine Maske anzuziehen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Theiler wurde von Beamten der Kantonspolizei abgeführt.

Rückblick auf 30 Jahre RGM

Dass die Stadt Bern auch weiterhin von einer rotgrünen Mehrheit regiert wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Seit fast 30 Jahren ist das der Fall. Die ehemaligen Exekutivmitglieder Theres Frösch (Grüne) und Barbara Hayoz (FDP) schauen zurück - und nach vorne. «Man hat damals nicht auf uns gewartet. Parteiübergreifend mussten wir zusammen spannen um die Stadt Bern wieder zum Blühen zu bringen», sagt Theres Frösch.

Als liberale Politikerin in einer rotgrünen Regierung mitzuwirken, sei nicht immer einfach, so die FDP-Frau Barbara Hayoz. Aber: «Eine Exekutive muss Sachpolitik machen. Ob man sparen oder Strassen sanieren muss, das hat nichts mit links oder rechts zu tun, sondern mit der Liebe zur Stadt.» Man müsse sich immer wieder vor Augen führen, für wen man die Politik eigentlich macht: Nämlich nicht für sich selbst, sondern die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt. Allerdings wünsche sie sich ein ausgeglicheneres Parlament.

Langer Abend im Rathaus

Gemäss dem provisorischen Zeitplan des Berner Informationsdienstes werden die Ergebnisse zu den Gemeinderatswahlen zwischen 20 und 22 Uhr erwartet. Ob die Auszählung zu den Stadtratswahlen noch am Sonntagabend abgeschlossen werden kann, ist offen. Die Resultate werden bis spätestens 23:30 Uhr oder dann am Montagmorgen ab frühestens 8 Uhr publiziert.

Die Stadt Bern bleibt rotgrün – und trotzdem wirds spannend

FDP und SVP marschieren nach den letzten Wahlen wieder gemeinsam an. Die Rückkehr in die Stadtregierung ist für die Bürgerlichen damit in Sichtweite. Beobachter sehen den umtriebigen Freisinnigen Bernhard Eicher in der Favoritenrolle. Er führt die FDP-Fraktion im Stadtparlament. Aussenseiter-Chancen hat alt Nationalrat Thomas Fuchs von der SVP.

Die Frage ist, wer im Falle eines bürgerlichen Sitzgewinns Federn lassen muss. Entweder ist es die Mitte-Liste von CVP, Grünliberalen, EVP und BDP. Dann müsste der amtierende Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) über die Klinge springen. Es könnte aber auch das Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) treffen, das vier der fünf Sitze hält. Gemessen an den Wähleranteilen ist RGM klar übervertreten.