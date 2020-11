Die Stadt Bern bleibt rotgrün – daran zweifelt niemand.

Die Wahlen versprechen trotzdem viel Spannung. Denn in der fünfköpfigen Stadtregierung hat niemand eine Job-Garantie.

Die Exekutive wird in Bern in einer Proporzwahl bestimmt. Die Parteien sind zu Listenverbindungen gezwungen, sonst sind sie chancenlos.

FDP und SVP marschieren nach den letzten Wahlen wieder gemeinsam an. Die Rückkehr in die Stadtregierung ist für die Bürgerlichen damit in Sichtweite. Beobachter sehen den umtriebigen Freisinnigen Bernhard Eicher in der Favoritenrolle. Er führt die FDP-Fraktion im Stadtparlament. Aussenseiter-Chancen hat alt Nationalrat Thomas Fuchs von der SVP.

Wer könnte Federn lassen müssen?

Die Frage ist, wer im Fall eines bürgerlichen Sitzgewinns Federn lassen muss. Entweder ist es die Mitte-Liste von CVP, Grünliberalen, EVP und BDP. Dann müsste der amtierende Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) über die Klinge springen. Es könnte aber auch das Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM) treffen, das vier der fünf Sitze hält. Gemessen an den Wähleranteilen ist RGM klar übervertreten.