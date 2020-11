Im ersten Wahlgang fiel kein Entscheid. Nun treten Hans Mäder von der CVP und Dario Sulzer von der SP erneut an.

Zweiter Wahlgang in Wil

Schon vor den Wahlen Ende September wurde damit gerechnet, dass ein Entscheid erst im zweiten Wahlgang fallen wird. Weder für das Stadtpräsidium noch für den Stadtrat hat im ersten Anlauf einer der Kandidierenden das absolute Mehr erreicht.

Resultate im 1. Wahlgang Kandidierende Stimmen im 1. Wahlgang Hans Mäder, CVP 2884 Dario Sulzer, SP 2116 Daniel Meili, FDP 1415 Oliver Baumgartner, parteilos 801 Absolutes Mehr 3712

Für das Stadtpräsidium treten Hans Mäder von der CVP und Dario Sulzer von der SP erneut an. Daniel Meili von der FDP verzichtet auf einen zweiten Wahlgang. Der parteilose Oliver Baumgartner zog seine Kandidatur schon vor dem ersten Wahlgang zurück. Sein Name verblieb jedoch auf der offiziellen Liste.

Stadtrat ist Voraussetzung

Wie in der Kantonshauptstadt St. Gallen ist die Wahl in den Stadtrat auch in Wil eine Voraussetzung, damit ein Kandidat Stadtpräsident werden kann. Im ersten Wahlgang stellten sich zehn Personen zur Wahl für den Stadtrat. Weil sich die Stimmen breit verteilten, erreichte niemand das absolute Mehr. Im zweiten Wahlgang sind es noch acht Kandidierende.