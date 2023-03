Die Fachhochschule Graubünden ist in den vergangenen Jahren stetig beliebter geworden. Die Anzahl der Studierenden hat sich innerhalb von knapp zehn Jahren verdoppelt. Die grösste Schule Graubündens zählt heute über 2400 Studierende und ist Arbeitgeberin von über 300 Festangestellten.

Der Hauptstandort an der Pulvermühlestrasse im Gebiet Chur West bietet seit Jahren zu wenig Platz. Die Fachhochschule musste zusätzliche Räumlichkeiten mieten. Sie ist an fünf Standorten in neun Gebäuden in der Bündner Kantonshauptstadt untergebracht.

Das soll sich nun dank eines Neubauprojekts ändern. Studium und Forschung sollen sich an einem Standort konzentrieren. Die Kosten betragen 178 Millionen Franken, die Bündner Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag über einen Kredit von 151 Millionen Franken.

Audio Archiv: Bündner Stimmbevölkerung entscheidet über Millionenkredit 04:06 min, aus Regionaljournal Graubünden vom 07.02.2023. Bild: gr.ch abspielen. Laufzeit 4 Minuten 6 Sekunden.

Es sprach sich niemand der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegen den Neubau aus. Die Botschaft wurde zuhanden der Stimmbevölkerung einstimmig verabschiedet. Wenn das Bündner Stimmvolk dem Kredit von 151 Millionen Franken zustimmt, sollen im Herbst 2024 die Bauarbeiten beginnen. Im Frühjahr 2028 soll der Neubau in Betrieb genommen werden.