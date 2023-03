Auf dem Viererfeld – gut sieben Velominuten vom Bahnhof entfernt – will die Stadt Bern eine Siedlung mit 1140 Wohnungen bauen. 3000 Menschen sollen dereinst dort wohnen, die Hälfte davon in Genossenschaftswohnungen.

Legende: Entstehen auf dem Viererfeld ein Stadtpark sowie rund 1100 Wohnungen? SRF/Adrian Müller

Heute ist das Viererfeld eine der letzten grossen Landreserven der Stadt. Bauern und Bäuerinnen pflügen dort ihre Äcker. Am 12. März entscheidet das Stadtberner Stimmvolk in der mittlerweile dritten Viererfeld-Abstimmung über mehrere Verpflichtungskredite in der Höhe von knapp 125 Millionen Franken.

Widerstand von links und rechts

Der Widerstand gegen die Überbauung der Wiese hält allerdings auch sieben Jahre nach der letzten Volksabstimmung an. SVP und Grün Alternative Partei kämpfen dagegen, das Viererfeld zu überbauen.

«Jetzt will man wertvolle Fruchtfolgeflächen durch einen Siedlungsbrei ersetzen. Das halte ich für falsch», so SVP-Stadtrat Alexander Feuz.

Legende: So stellen sich Architektinnen und Architekten das Viererfeld der Zukunft vor. zvg

Befürworterinnen und Befürworter wollen lieber in der Nähe der Innenstadt bauen und verdichten, anstatt die Zersiedlung auf dem Land weiter anzuheizen. «Wenn man Naturschutz betreiben will, muss man auf dem Viererfeld bauen», so eine FDP-Stadträtin.