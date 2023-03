Die Stadtluzerner SP hat mit dem alternativen Wohneigentümerverband Casafair eine Initiative lanciert, um Airbnb in Luzern einzuschränken. Am 12. März können die Luzernerinnen und Luzerner darüber abstimmen.

Die Initiative verlangt, dass Wohnungen nur noch an höchstens 90 Tagen im Jahr als Ferien- oder Business-Wohnungen vermietet werden dürften. Dies als Reaktion auf die vielen Wohnungen, die ausschliesslich zur touristischen Nutzung vermietet werden.

Aus dem Archiv: Die Kontroverse um kommerzielle Apartments, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 23.02.2023.

Die Forderung geht allen anderen grossen Parteien und auch dem Stadtrat zu weit. Sie setzen sich deshalb für einen Gegenvorschlag ein, der Airbnb mit einer Quote einschränken will. In der Innenstadt dürften demnach bis höchstens 1.5 Prozent der Wohnungen als kommerzielle Ferienwohnungen vermietet werden, in den Aussenquartieren bis zu 1 Prozent.

Legende: In den beiden alten Häusern links und im modernen rechts sind mehrere Dutzend kommerzielle Apartments eingerichtet. SRF / Beat Vogt

Die Stimmenden können über Initiative als auch Gegenvorschlag abstimmen. Für die Variante, beides abzulehnen, spricht sich keine der grossen Parteien aus. Die Chancen stehen also gut, dass Airbnb in irgendeiner Form eingeschränkt wird.