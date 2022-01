Der Kanton Genf will Wärmenetze massiv ausbauen. Darüber entscheidet die Stimmbevölkerung am 13. Februar 2022.

Der Kanton Genf will die Energiewende vorantreiben. Der Grosse Rat hat eine Vorlage verabschiedet, mit welcher der Ausbau der thermischen Netze für Fernwärme oder Hydrothermie gesichert werden soll. Die Verfassungsänderung, über die am 13. Februar abgestimmt wird, will ein Monopol für die Lieferung und Verteilung solcher Wärmeenergie einführen.

Archiv: Genf wappnet sich für die Energiewende (französisch)

Dieses Monopol sollen die Industriellen Betriebe Genf (SIG) erhalten. Die SIG sind in der Hand des Kantons und unterhalten bereits die Abfallbeseitigung, Stromverteilung sowie die Erdgas- und Wärmeversorgung. Veranschlagt sind für das Projekt 4 Mrd. Franken bis 2030.

Es gibt bereits thermische Netze im Kanton, wie zum Beispiel GeniLac, ein Heiz- und Kühlsystem, das mit Wasser aus dem Genfersee und erneuerbarem Strom betrieben wird.

Legende: Arbeiten am Thermonetz GeniLac: Das Projekt befindet sich zurzeit im Ausbau. Damit werden Gebäude mit Wasser aus dem Genfersee gekühlt und geheizt. Keystone

In der zweiten Abstimmungsvorlage geht es um strengere Regeln für Bewerber für eine Sozialwohnung. Gemäss eine Entscheid des Parlaments, sollen sich künftig nur noch Personen für eine Sozialwohnung bewerben dürfen, die zuvor vier Jahre ohne Unterbruch im Kanton Genf gewohnt haben. Bislang gelten zwei Jahre. Die Linksparteien und der Mieterverband ergriffen dagegen das Referendum.