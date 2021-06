Eine Initiative der Grünen will draussen weniger Kunstlicht. Den Gegnern geht das zu weit. Das Volk hat das letzte Wort.

Das Schaffhauser Stimmvolk entscheidet über eine Initiative, welche Kunstlicht eindämmen will. Die sogenannte «Lichtverschmutzungsinitiative» der Grünen verlangt unter anderem eine Bewilligungspflicht für Aussenbeleuchtungen, eine Sanierungspflicht für bestehende Anlagen und eine Beratungsstelle.

«Gut fürs Ökosystem» oder «unnötig«?

So soll die Lichtverschmutzung bekämpft werden. Das viele schädliche Kunstlicht, zum Beispiel von Lichtreklamen oder Strassenlaternen, schade der Natur, führe etwa zu einem Insektensterben oder zu Schlafstörungen bei den Menschen, so die Initianten. Darum brauche es in Schaffhausen ein spezielles Gesetz, eine Kunstlichtverordnung.

Auch Freiburg kämpft gegen Lichtverschmutzung Box aufklappen Box zuklappen Legende: Gut beleuchtet: Die Kathedrale St. Nicholas in Fribourg. Keystone Das Freiburger Kantonsparlament hat vor kurzem zwei Vorstösse durchgewunken, welche die Nächte dunkler machen sollen. Sie fordern etwa Massnahmen gegen blinkende Lichtreklamen oder gegen zu helle, ständige Strassenbeleuchtung. Nun muss sich die Freiburger Kantonsregierung damit befassen.

Der Kantonsrat lehnte die Initiative ab. Die notwendigen gesetzlichen Grundlagen seien auf Bundesebene bereits vorhanden. Es brauche daher keine weiteren Regelungen. Eine generelle Bewilligungspflicht und eine spezielle Beratungsstelle empfand die Mehrheit des Parlaments als unverhältnismässig. Gegen die Vorlage sind SVP, FDP, EDU und CVP. Dafür sind Grüne, SP, AL, GLP, EVP.