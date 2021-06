Wird das Parkieren in Luzern teurer?

In der Stadt Luzern sind mehrere Änderungen für Autofahrer geplant. Unter anderem werden sie stärker zur Kasse gebeten.

Eigentlich ist das neue Reglement nicht umstritten, doch die linken Parteien haben es im Parlament verschärft.

Dagegen wehrten sich die Bürgerlichen mit einem Referendum.

Öffentliche Parkplätze sind in der Stadt Luzern knapp. Mit neuen Regeln will die Stadtregierung erreichen, dass sie besonders denjenigen zugutekommen, die auch tatsächlich auf ein Auto angewiesen sind. In der Innenstadt werden die Parkgebühren etwas teurer und die maximale Parkzeit auf öffentlichen Parkplätzen verkürzt sich.

Die Vorschläge des Stadtrats waren im Parlament wenig umstritten. SP und Grüne haben aber zusätzliche Regeln in die Vorlage geschrieben, worauf die Bürgerlichen das Referendum ergriffen haben. Es ist ein konstruktives Referendum, das sich nur gegen die Verschärfungen von links-grün richtet.

Bei der Abstimmung stehen zwei Punkte im Fokus. Einerseits, dass die Dauerparkkarten für Anwohner neu 800 Franken pro Jahr kosten sollen und nicht mehr 600 Franken. Andererseits, dass nur noch ein Parkplatz pro zwei Wohnungen gebaut werden darf.