Die Stadt Zug will für knapp sieben Millionen Franken einen sechsstöckigen Neubau mit 30 Notzimmern errichten.

Der Grund: Die aktuellen Notunterkünfte – unter anderem im ehemaligen Kantonsspital – sind veraltet. Das Gebäude soll abgerissen werden.

Die Vorlage ist nicht umstritten. Vors Volk kommt sie wegen der Grösse des Kredits.

Die bestehenden Notzimmer der Stadt Zug sind alt und in einem schlechten Zustand. «Die wenigsten von uns würden an einem solchen Ort leben wollen», sagt der zuständige Stadtrat Urs Raschle. «Es ist ziemlich kalt, es zieht, es ist praktisch nichts in den Zimmern drin.»

Ausserdem soll das alte Kantonsspital früher oder später abgerissen werden. Die Stadt brauche deshalb für die Notzimmer, die sich heute darin befinden, Ersatz, sagt Raschle. Im Stadtparlament kam der Kredit trotz vereinzelter Kritik deutlich durch, mit 33 Ja-Stimmen gegen ein Nein und zwei Enthaltungen. Nennenswerte Opposition gegen die Vorlage gab es im Vorfeld der Volksabstimmung nicht. Sie kommt an die Urne, weil in Zug alle Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken vom Volk abgesegnet werden müssen.