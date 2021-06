Die St. Galler Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag unter anderem über die Zukunft des Spitals Wattwil. Eine emotionale Vorlage. Deklariert wird sie vom Referendumskomitee als Abstimmung über Erhalt oder Schliessung des Spitals Wattwil. Genau genommen geht es aber um einen Baukredit über 22 Millionen Franken, der 2018 gestoppt worden war, weil sich die schlechte Finanzlage und dann die Schliessung von vier St. Galler Spitälern abzeichnete.

Bei einem Nein an der Urne würden also lediglich die 22 Millionen Franken am Spital Wattwil fertig verbaut. Allerdings, so die Hoffnung des Komitees, wäre der Druck so gross, dass der Kantonsrat nochmals auf den Entscheid zur Schliessung zurückkommen müsste.

Weitere Vorlagen

Nebst der Abstimmung zum Spital Wattwil stehen noch zwei weitere, wesentlich weniger umstrittene Vorlagen zu den St. Galler Spitälern an. Dabei handelt es sich um einen Sanierungsbeitrag für die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg und einen Kredit für die Weiterentwicklung der Spitäler in Gesundheits- und Notfallzentren.

Die vierte kantonale Vorlage ist ein Nachtragskredit von 17,2 Millionen für das Energieförderprogramm des Kantons St. Gallen.