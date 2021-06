Legende: Keystone

«Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Geldspiele»: Seit den 1990er-Jahren sind Geldspielautomaten im Kanton Zürich nur in Casinos erlaubt. Bei einem Ja dürften sie auch wieder in Restaurants aufgestellt werden. Die Befürworter halten ein Verbot für nicht mehr zeitgemäss. Die Gegner befürchten, dass bei einem Ja wieder mehr Menschen in die Spielsucht abgleiten.