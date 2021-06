Die dritte Vorlage in der Stadt Zürich dreht sich um die Gemeindeordnung, also die Verfassung der Stadt Zürich. Diese ist rechtlich überholt, enthält inhaltliche Lücken und wurde deshalb komplett revidiert. Mit der neuen Gemeindeordnung soll es zum Beispiel Jugendlichen möglich sein, einen Vorstoss in Form eines Postulats beim Gemeinderat einzureichen. Ja zur neuen Gemeindeordnung sagen AL, EVP, SP, GLP und Grüne. Nein sagen FDP und SVP.