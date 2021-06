Der Ticker startet um 10:30 Uhr

17:12 Sehr hohe Stimmbeteiligung Die heutigen Abstimmungen haben sehr viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an die Urne gelockt: Gemäss Hochrechnung liegt die Stimmbeteiligung bei bemerkenswerten 59 Prozent. Das ist sechsthöchste Stimmbeteiligung seit Einführung Frauenstimmrecht.

17:00 Monika Rüegger: «Es war ein total unsoziales Gesetz» Für SVP-Nationalrätin Monika Rüegger ist klar, die Bevölkerung habe erkannt, dass es sich beim CO2-Gesetz um ein «total unsoziales» Gesetz handelte. Die Landbevölkerung wäre klar benachteiligt worden, so die Politikerin aus dem Kanton Obwalden. Darum hätte auch die Stadtbevölkerung dem Gesetz zugestimmt, denn diese wären weniger betroffen davon. Die Finanzierung sei primär an den Menschen in den Randregionen gelegen. Für Rüegger sei die Bevölkerung sehr vernünftig und sie wolle auch einen guten Klimaschutz – aber wenn der Staat dies mache, sei das nicht die Lösung. Die Umverteil-Maschinerie sei nicht innovativ und hätte den Klimaschutz nicht vorangebracht. 00:45 Video Rüegger (SVP/OW): «Die Landbevölkerung wäre klar benachteiligt gewesen» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:58 Covid-19-Gesetz: Gegner und Befürworter kreuzen die Klingen Das Covid-19-Gesetz wurde deutlich mit 61 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Michael Bubendorf vom Verein «Freunde der Verfassung», welche das Referendum ergriffen hat, wertet die Abstimmung trotzdem als Erfolg für die Gegner. Es habe immer geheissen, dass nur eine kleine Gruppe gegen das Gesetz sei. «Heute haben wir gesehen, dass eine Million Schweizerinnen und Schweizer dagegen ist – das ist für uns ein gutes Resultat. Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran, die das Gesetz unterstützt hat, zeigt sich dagegen zufrieden. «Es geht nicht um mich, sondern um das ganze Gewerbe und alle Angestellten in der Kurzarbeit», so Badran. Die Corona-Massnahmen hätten nichts mit dem Covid-19-Gesetz zu tun entgegnet sie Bubendorf. 01:01 Video Jacqueline Badran: «Sie missbrauchen Abstimmungen als Meinungsumfrage» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:53 Damian Müller: «Haben dem Klimaschutz keinen Dienst erwiesen» FDP-Ständerat Damian Müller zum CO2-Gesetz-Nein: «Wir müssen uns bewusst sein, dass wir heute dem Klimaschutz keinen Dienst erwiesen haben.» Dabei hätte dieses Gesetz der erste Schritt sein sollen, um bis 2050 bei Netto-Null erreichen zu können, so Müller. Selbstkritisch meint er, das sei nicht gelungen. Den Argumenten der Gegnerinnen und Gegner bezüglich der «fakten-freien» Kostenfrage habe man nicht entgegnen können. Aber Müller glaubt nicht, dass es nun mit der Ablehnung viel günstiger werde, er glaube eher ans Gegenteil. Darum sei er nun gespannt, ob die Gegnerinnen und Gegner nun über ihren Schatten springen könnten. Denn für ihn ist klar, es brauche den Klimaschutz, die Schweiz brauche den Klimaschutz – aber auch eine breitere Allianz dafür. 00:44 Video Müller (FDP/LU): «Es wird nun nicht günstiger – im Gegenteil» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:43 Einschätzung zum Covid-19-Gesetz: Gegner verlieren Stellvertreter-Krieg Einschätzung von Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter: «Die Gegner des Covid-19-Gesetzes wollten ein Zeichen setzen, sie wollten dem Bundesrat einen «Denkzettel» verpassen. Nur deshalb haben sie das Referendum ergriffen. Grundsätzlich geht es in dem Covid-19-Gesetz vor allem um die finanziellen Hilfen für Personen und Unternehmen, die unter den Corona-Massnahmen leiden. Diese waren und sind unumstritten. Die Gegner störten sich an der Politik des Bundesrats und an den Corona-Massnahmen wie der Maskenpflicht oder den Restaurantschliessungen. Diese Massnahmen werden aber im Epidemiengesetz geregelt. Dieses hat das Stimmvolk vor einigen Jahren klar angenommen. Weil das Epidemiengesetz im Moment also nicht zur Debatte steht, wollten die Gegner ihren Unmut via das Referendum über das Covid-19-Gesetz ausdrücken. Sie haben also eine Art Stellvertreter-Krieg geführt. Und diesen verloren.» Legende: Bundeshausredaktorin Mirjam Spreiter. SRF

16:37 CO2-Gesetz: Klarer Stadt-Land-Graben im Kanton Bern Auch der Kanton Bern lehnt das CO2-Gesetz ab. 51.5 Prozent der Stimmenden legten ein Nein in die Urne. Der Stadt-Land-Graben ist in Bern deutlich sichtbar. Die Vorlage wurde auf dem Land relativ klar verworfen. Acht von zehn Verwaltungskreisen sagten Nein, nur die Kreise Biel/Bienne und Bern-Mittelland waren dafür. Wuchtig Ja sagten die Städte Biel mit fast 64 Prozent und Bern mit sogar 77.5 Prozent. Doch am Schluss fehlten den Befürwortern kantonsweit fast 14'000 Stimmen. Für das CO2-Gesetz stimmten im Kanton Bern gemäss dem provisorischen Ergebnis 221'956 Stimmberechtigte, dagegen 235'809. Die Stimmbeteiligung lag bei 62.3 Prozent.

16:34 Werner Salzmann: «Jetzt den Weg der Landwirtschaft weiter gehen» Der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann ist dankbar um das «Augenmass» der Schweizer Stimmbevölkerung. Für ihn ist es mit 60 zu 40 Prozent ein klares Verdikt und er fordert jetzt von den Befürworterinnen und Befürwortern Bescheidenheit. Nun müsse man jenen Weg gehen, den die Landwirtschaft eingeschlagen habe. Sie habe selber Massnahmen ergriffen, den Einsatz von Pestiziden und Nährstoffen zu reduzieren. Diesen Weg will Salzmann nun weitergehen. 00:36 Video Werner Salzmann: «Befürworter müssen nun Bescheiden sein» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:29 Kilian Baumann: «Die Bio-Bauern liessen sich vor den Karren sparren» Haben die Bio-Bauern zum Nein zu den Agrarinitiativen beigetragen? Bauer und Grünen-Nationalrat Kilian Baumann erinnert daran, dass Bio Suisse die Initiative Pestizidverbot klar unterstützt habe. Aber er sehe auch, dass sich die Bio-Bäuerinnen «vor den Karren» der Agrar-Industrie spannen liessen. «Das ist ein tragischer Fall», so der Präsident der Kleinbauervereinigung. Denn man habe erleben müssen, die sich die Bio-Bauern auf Plakaten waren, die dafür kämpften, weiterhin synthetische Pestizide einsetzen zu können – ein «absurde Situation». 00:39 Video Kilian Baumann: «Das war eine absurde Situation» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:21 Einschätzung zum CO2-Gesetz: «Ein Debakel für die Mehrheit im Parlament» Einschätzung von Bundeshausredaktor Andy Müller: «Mitten in einer Wirtschaftskrise lässt sich ein Klimaschutzgesetz, das zum Teil höhere Kosten für den Mittelstand bedeutet hätte, nicht durchbringen. Es ist ein Debakel für eine deutliche Mehrheit im Parlament, die jahrelang am CO2-Gesetz feilte und der Überzeugung war, man habe nun die richtigen, griffigen und mehrheitsfähigen Instrumente gefunden. Das CO2-Gesetz war eigentlich ein klassischer Schweizer Kompromiss, mit dem Linke und viele Bürgerliche leben konnten. Aber für einen Kompromiss engagiert sich halt auch niemand leidenschaftlich, das führte der Abstimmungskampf deutlich vor Augen. Umso stärker und mit sehr konkreten Kostenargumenten kämpften dafür die Gegner. Wie es nun weitergeht, ist ziemlich unklar. Die Schweiz wird mit dem geltenden CO2-Gesetz die Klimaschutzziele, zu denen sie sich in Paris verpflichtet hat, wohl verfehlen. Ohne die Flugticketabgabe steht auch weniger Geld zur Verfügung, das zum Beispiel in Ladestationen für Elektroautos oder in die Sanierung von Gebäuden investiert werden kann.» Legende: Bundeshausredaktor Andy Müller. SRF

16:11 Agrar-Initiativen als Totengräber für das CO2-Gesetz? Lukas Golder von gfs.bern macht nochmals deutlich, dass er mit einer Ablehnung des CO2-Gesetzes rechnet. 51 Prozent lehnen gemäss SRG-Hochrechnung das Gesetz ab bei einem Fehlerbereich von +/- 1 Prozent. «Wir sind sicher, dass es abgelehnt wird auf Basis unserer Informationen». Mittlerweile haben auch Solothurn und Bern das Gesetz abgelehnt. Hat das deutliche Nein zu den beiden Agrar-Initiativen auch das CO2-Gesetz beerdigt? Bei so einem knappen Resultat könne dies entscheidend sein, sagt Golder. Man habe quer durch die Deutschschweiz Beispiele von Gemeinden, in denen die Mobilisierung sehr hoch war. Hier wurde neben den Agrar-Initiativen auch das CO2-Gesetz abgelehnt. «Das hat das Gewicht Richtung Land verschoben», so Golder. 00:21 Video Golder: «Wir sind sicher, dass das CO2-Gesetz abgelehnt wird» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

16:01 SP und Grüne nehmen Finanzplatz ins Visier Nach dem überraschenden Scheitern des CO2-Gesetzes wollen die Grünen und die SP den Schweizer Finanzsektor ins Visier nehmen. In der Schweiz werde ein Viertel des globalen Vermögens verwaltet. Es dürfe künftig keine Profite mehr geben für die Zerstörung der Umwelt. Dies kündigten Grünen-Präsident Balthasar Glättli und SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer in der «Elefantentenrunde» auf Blick TV an. Jetzt gelte es, beim Hauptverursacher der Klimakrise anzusetzen, das sei der Finanzsektor, sagte Meyer. Es müsse künftig Verbote geben. Es könne nicht sein, dass der Finanzsektor Profite mache mit der Zerstörung des Regenwaldes oder mit der Ölsuche an den unmöglichsten Orten. Sie hoffe, dass die FDP und die Mitte Hand bieten würden gegen «Finanzlösungen, die den Planeten kaputt machen».

15:55 CO2-Gesetz: Nur wenige Kantone sagen Ja Aus immer mehr Kantonen tröpfeln die Schlussresultate ein. Und es zeigt sich, dass das CO2-Gesetz in den meisten Landesteilen abgelehnt wird. Einzig Genf, Waadt, Neuenburg und Basel-Stadt sagen bisher Ja zur Vorlage. Ausstehend sind noch die Resultate aus Bern, Solothurn und Zürich. Da es sich jedoch um ein fakultatives Referendum handelt, ist ein Ständemehr nicht notwendig. Legende: SRF

15:39 Stimmbeteiligung liegt bei 59 Prozent Am heutigen Abstimmungssonntag nahmen laut Hochrechnung 59 Prozent der Stimmberechtigten teil – so viele wie selten. Für Politologe Lukas Golder ist das sehr bemerkenswert. Denn normalerweise sei man in der Nähe von 60 Prozent Beteiligung bei Vorlagen, in denen es um Aussenpolitik gehe und weniger bei umweltpolitischen Anliegen. Lukas Golder sieht die hohe Beteiligung auch bei den beiden Agrar-Initiativen, die für «einen ersten Ruck» auf dem Land und später dann für eine Gegenbewegung in den Städten gesorgt hätten. Dass es beim CO2-Gesetz knapp werden könne, habe den Kampagnen am Schluss nochmals geholfen zu zeigen, es gehe um viel. 00:57 Video Lukas Golder «Stimmbeteiligung ist bemerkenswert» Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

15:29 Kein «Heidi Alperlebnis» über dem Walensee Das Millionenprojekt «Heidi Alperlebnis» oberhalb des Walensees kann nicht realisiert werden. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Quarten haben den Teilzonenplan Tannenboden abgelehnt. Mit 591 zu 742 Stimmen fiel das Resultat relativ deutlich aus. Die Gemeinde wollte mit der Teilzonenplan-Änderung auf dem Tannenboden neue touristische Nutzungen ermöglichen. Wo sich heute der Ganzjahres-Campingplatz befindet, sollte eine Tiefgarage gebaut werden, auf dem Gebiet des Winter-Campingplatzes war ein Heidi-Dörfli geplant – mit Sicht auf die Churfirsten. Bei der Talstation der Maschgenkammbahn sollte ein Resort mit bis zu 300 Betten entstehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abstimmung Gemeinde Quarten Kein Heididorf am Flumserberg 13.06.2021 Mit Audio

15:19 Terrorismus-Gesetz: Gegner sprechen von Achtungserfolg In ersten Stellungnahmen gegenüber SRF zeigte sich Tobias Vögeli, Präsident der Jungen Grünliberalen, erfreut, dass die kleine Nein-Kampagne, die im Schatten der anderen Vorlage gestanden hätte, dennoch Resonanz gehabt, die Nein-Argumente durchaus verfangen – viele hätten von einem Ja zu einem Nein gewechselt. Auf Twitter schreibt Vögeli von einem Achtungserfolg für die Gegner des Gesetzes. Für Nationalrat Mario Tuena (SVP/ZH), Befürworter des Gesetzes, konnte im Abstimmungskampf gezeigt werden, dass das Gesetz nötig sei, um Terroranschläge zu verhindern – und sich gegen Terroristen und nicht Extremisten wende, wie er gegenüber SRF sagte. 02:56 Video Tobias Vögeli und Mauro Tuena zum Terrorismus-Gesetz Aus News-Clip vom 13.06.2021. abspielen

15:10 CO2-Gesetz wird wahrscheinlich abgelehnt Gemäss den aktuellsten Hochrechnungen ist das CO2-Gesetz abgelehnt: 51 Prozent sagen gemäss gfs.bern Nein. Die anderen Vorlagen: Terrorismus-Gesetz: 57 Prozent Ja, Covid-19-Gesetz: 61 Prozent Ja, Initiative Pestizidverbot: 60 Prozent Nein, Trinkwasser-Initiative: 60 Prozent Nein.

14:59 Agrar-Initiativen scheitern am Ständemehr Nun ist es definitiv: Die Trinkwasser-Initiative und die Initiative Pestizidverbot werden nicht angenommen – beide Vorlagen scheitern am Ständemehr. Legende: Bei der Initiative Pestizidverbot (Karte) sprechen sich aktuell 13 Kantone dagegen aus. Einzig der Kanton Basel-Stadt stimmt der Initiative zu. Ähnlich sieht es bei der Trinkwasser-Initiative aus: Dort haben bereits 15 Kantone die Initiative abgelehnt. Einzig der Kanton Basel-Stadt spricht sich auch hier für die Vorlage aus. SRF

14:50 Schaffhausen: Keine Mehrheit für «Lichtverschmutzungs-Initiative» Im Kanton Schaffhausen wird die künstliche Beleuchtung nachts nicht eingeschränkt. Die Stimmberechtigten lehnen die «Lichtverschmutzungs-Initiative» der Grünen knapp ab. Diese hätte die schweizweit strengsten Regeln in dem Bereich vorgesehen. Das Ergebnis ist mit 52.7 Prozent überraschend knapp ausgefallen: Bis fast ganz zum Schluss hätte das Resultat in beide Richtungen kippen können. Angesichts der eher deutlichen Ablehnung im Kantonsrat mit 34 zu 21 Stimmen war das nicht zu erwarten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Abstimmung Kanton Schaffhausen Keine griffigen Massnahmen gegen Lichtverschmutzung 13.06.2021 Mit Audio

14:43 Die Sicht der Wissenschaft: Was, wenn das CO2-Gesetz scheitert? Die Zitterpartie ums CO2-Gesetz dauert an. Ein Scheitern hätte unmittelbare Folgen, erklärt SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler: «Einige geplante Massnahmen kommen nun nicht und bestehende werden nicht verschärft.» Zum Beispiel wird der Druck auf die Autoimporteure kleiner, für den Verkauf von mehr Elektroautos zu sorgen. Oder die Obergrenze bei der CO2-Abgabe auf Heizöl wird nicht erhöht. Der Status quo hätte klimapolitische Konsequenzen, so Häusler weiter: «Zwei Studien des Bundes haben untersucht, was das bedeutet. Das Fazit: die Treibhausgas-Emissionen der Schweiz sinken bis 2030 nicht wie geplant um fast 40 Prozent verglichen mit 1990, sondern nur um knapp die Hälfte – kaum mehr, als die Schweiz im Rahmen des UNO-Klimaabkommens bis letztes Jahr erreichen sollte.» Kann die Schweiz nun ihre Klimaziele überhaupt noch erreichen? Es könne sein, dass das Parlament nun für einen gewissen Ersatz des Gesetzes sorgt. «Aber das wird dauern – und Zeit ist das, was wir aus wissenschaftlicher Sicht kaum mehr haben», schliesst Häusler. Audio SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler zum CO2-Gesetz 03:05 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 13.06.2021. abspielen. Laufzeit 03:05 Minuten.