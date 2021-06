Mitten in einer Wirtschaftskrise lässt sich ein Klimaschutzgesetz, das zum Teil höhere Kosten für den Mittelstand bedeutet hätte, nicht durchbringen.

Es ist ein Debakel für eine deutliche Mehrheit im Parlament, die jahrelang am CO2-Gesetz feilte und der Überzeugung war, man habe nun die richtigen, griffigen und mehrheitsfähigen Instrumente gefunden. Das CO2-Gesetz war eigentlich ein klassischer Schweizer Kompromiss, mit dem Linke und viele Bürgerliche leben konnten. Aber für einen Kompromiss engagiert sich halt auch niemand leidenschaftlich, das führte der Abstimmungskampf deutlich vor Augen. Umso stärker und mit sehr konkreten Kostenargumenten kämpften dafür die Gegner.

Wie es nun weitergeht, ist ziemlich unklar. Die Schweiz wird mit dem geltenden CO2-Gesetz die Klimaschutzziele, zu denen sie sich in Paris verpflichtet hat, wohl verfehlen. Ohne die Flugticketabgabe steht auch weniger Geld zur Verfügung, das zum Beispiel in Ladestationen für Elektroautos oder in die Sanierung von Gebäuden investiert werden kann.