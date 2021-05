Der Swiss-Chef sagt, die Swiss müsse am Ende die Abgabe selbst bezahlen. Das sei ein Denkfehler, kontert das Ja-Komitee.

Wer bezahlt am Ende die Lenkungsabgabe des CO2-Gesetzes wirklich?

In einem knappen Monat steht die Abstimmung über das CO2-Gesetz an. Ein wichtiger Aspekt des Gesetzes ist die Flugticketabgabe: Sie soll das Fliegen unattraktiver machen. 30 Franken für Europaflüge und 120 Franken für Interkontinentalflüge – so hoch soll gemäss dem neuen CO2-Gesetz die Abgabe auf den Tickets sein.

Das Ziel ist eine Lenkungswirkung, damit die Leute weniger fliegen. Doch dieses Ziel werde nicht erreicht, sagte Dieter Vranckx, Chef der Fluggesellschaft Swiss, im Interview mit der «Sonntagszeitung».

Wer bezahlt die neue Abgabe wirklich?

Die Marktmechanismen würden es nicht erlauben, die Ticketabgabe auf die Passagiere zu überwälzen. Weil der Preiskampf in der Flugbranche so gross sei, werde die Swiss die Kosten der Ticketabgabe selbst tragen müssen. Dadurch habe die Abgabe aber keine lenkende Wirkung, so der Swiss-Chef im Interview.

Legende: Dieter Vranckx ist der Chef der Swiss. Er sagt, die Kosten der Ticketabgabe müsse die Fluggesellschaft selber tragen. Keystone/Archiv

Bei den Befürworterinnen und Befürwortern des CO2-Gesetzes kommen diese Aussagen nicht gut an. Der Solothurner Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt ist Mitglied im Ja-Komitee.

Legende: Stefan Müller-Altermatt ist Die-Mitte-Nationalrat und kontert, dass Flugticketabgaben alle Fluggesellschaften bezahlen müssten, die in die Schweiz fliegen. Keystone/Archiv

Müller-Altermatt sagt: «Vranckx macht ganz am Anfang seiner Überlegungskette einen Fehler, wenn er sagt, dass der Preiskampf zu gross sei und deshalb die Flugticketabgaben nicht überwälzt werden könnten. Die Flugticketabgaben bezahlen alle Fluggesellschaften, die in die Schweiz fliegen. Damit hat sie auf den Preiskampf eigentlich keinen Einfluss.»

In klimafreundliche Treibstoffe investieren

Im Zeitungsinterview bringt Vranckx noch ein zweites Argument gegen die Abgabe vor: Weil die Swiss die Abgabe selber zahlen müsse, sei sie kontraproduktiv. Am Ende fehle der Fluggesellschaft das Geld, um in klimafreundliche Treibstoffe zu investieren.

Das ist natürlich eine Ausrede, weil die Swiss bis heute überhaupt nicht in diese Technologien investierte.

Dieses zweite Argument lassen die Befürworterinnen und Befürworter ebenfalls nicht gelten. So sagt Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen und ebenfalls im Ja-Komitee: «Das ist natürlich eine Ausrede, weil die Swiss bis heute überhaupt nicht in diese Technologien investierte.»

Legende: Für GLP-Präsident Jürg Grossen ist klar, dass das CO2-Gesetz nötig sei, um neue Technologie wie klimafreundliche Rohstoffe voranzutreiben. Denn es entstehe ein Geldtopf, womit solche finanziert werden könnten. Keystone/Archiv

Grossen argumentiert: «Gerade durch die Flugticketabgabe wird ein Klimafonds im CO2-Gesetz eröffnet und daraus werden eben dann solche Investitionen in synthetische Treibstoffe ermöglicht. Gerade das CO2-Gesetz hilft, um diese Technologie vorwärtszubringen.»

Dass die Fluggesellschaften keine Freude daran haben, wenn ihre Flüge teurer werden, ist verständlich. Am 13. Juni wissen wir, ob die Massnahme die Mehrheit der Stimmbevölkerung überzeugt.