Am 13. Juni kommt das Covid-19-Gesetz zur Abstimmung.

Gemäss der letzten SRG-Umfrage befürwortet eine deutliche Mehrheit das Gesetz.

Die Schweizer Bevölkerung kann sich somit bei diesem Urnengang erstmals zu dieser Gesetzgebung äussern, welche im Notrecht eingeführt wurde.

Um die Folgen der Coronakrise zu mildern, beschloss der Bundesrat ab März 2020 eine Reihe von Massnahmen. Diese dienten dem Schutz der Bevölkerung sowie der finanziellen Unterstützung von Personen und Unternehmen, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden.

Da das Epidemiengesetz nicht für alle der getroffenen Massnahmen eine gesetzliche Grundlage bietet, musste der Bundesrat auf Notrecht zurückgreifen. Solches Notrecht ist jedoch auf sechs Monate befristet.

Um die Massnahmen weiterführen zu können, erarbeiteten Bundesrat und Parlament das Covid-19-Gesetz. Das Parlament verabschiedete das Gesetz am 25. September im dringlichen Verfahren und setzte es sofort in Kraft. Es läuft Ende dieses Jahres aus.

Die Massnahmen haben einen Umfang von mehreren Milliarden Franken. Mehr als hunderttausend Unternehmen und über eine Million Menschen waren und sind auf die Hilfe angewiesen.

Gesetz ist «komplett verknorzt»

SP, FDP, Mitte-Partei, Grüne, Grünliberale und EVP bestreiteten den Abstimmungskampf für ein Ja gemeinsam. Die Parteien betonen, dass das Gesetz primär die finanzielle Unterstützung regle. Die wichtigsten Massnahmen seien die Kurzarbeitsentschädigung, die Entschädigung des Erwerbsausfalls, die Härtefallhilfen sowie die Unterstützung von Kultur und Sport.

Aus Sicht der SVP ist das Gesetz jedoch «komplett verknorzt», weil es sachfremde Themen verknüpfe: wirtschaftliche Hilfe an die von den Massnahmen Betroffenen einerseits und die Erteilung weitreichender Machtbefugnisse an den Bundesrat andererseits. Für ein Nein spreche, dass damit die Macht des Bundesrats zurückgebunden würde, so die SVP.

Das Referendum gegen das Gesetz ergriffen hat der «Verein der Verfassungsfreunde». 90'000 Unterschriften wurden bei der Bundeskanzlei eingereicht.

Ja-Trend bei den SRG-Umfragen

Eine klare Mehrheit von 64 Prozent der Teilnahmewilligen hätte gemäss der letzten SRG-Umfrage am 22. Mai 2021 für das Covid-19-Gesetz gestimmt. Dynamisch betrachtet polarisiert sich das Meinungsbild im Vergleich zur ersten Umfrage leicht Richtung Nein. Die Ja-Seite konnte aber ihren Vorsprung halten.