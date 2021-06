Volk und Stände entscheiden über die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide».

Die Initiative verlangt ein Verbot synthetischer Pestizide in der Landwirtschaft, in Gärten und öffentlichen Anlagen.

In der letzten SRG-Umfrage sprachen sich 47 Prozent der Befragten für die Initiative aus.

Die Initianten argumentieren mit der Gesundheit: Synthetische Pestizide befänden sich im Essen, im Wasser und würden über die Luft transportiert. Besonders Kinder und Ungeborene seien gefährdet; bei Erwachsenen könnten diese Pestizide Krebs auslösen. Auch Pflanzen und Tiere litten unter diesen Pflanzenschutzmitteln.

Bei Annahme der Initiative würde nicht nur der Einsatz synthetischer Pestizide verboten; auch Lebensmittel, die solche enthalten, dürften dann nicht mehr importiert werden.

Die neuen Verfassungsbestimmungen müssten nach einem Ja innerhalb von zehn Jahren umgesetzt werden. Hinter dem Begehren steht eine Gruppe engagierter Personen, darunter Winzer, Ärztinnen und Wissenschaftler, schreibt das Komitee, dessen Mitglieder in der Westschweiz wohnen.

Bauernverband wehrt sich gegen Verbot

Verschiedene Umweltverbände, darunter Pro Natura, Greenpeace, WWF Schweiz, Bird Life Schweiz und der Fischerei-Verband oder auch Bio Suisse unterstützen das Begehren.

«Synthetische Pestizide»: Eine Frage der Definition Box aufklappen Box zuklappen Was unter den Begriff «synthetische Pestizide» fällt, müsste bei einer Annahme der Initiative noch definiert werden. «Synthetische Pestizide weisen chemische Zusammensetzungen auf, die in der Natur nicht existieren», schreibt das Initiativ-Komitee. Diese Pestizide würden im Vergleich mit sämtlichen Alternativen zum Pflanzenschutz die höchsten Risiken für Mensch und Natur bergen. Nicht vom Geltungsbereich der Initiative betroffen sind laut Komitee «Bio-Hilfsstoffe, biologische Pestizide, Nützlinge, organische, mechanische, elektrische sowie thermische Pestizide» sowie alle Alternativen zu Pestiziden ohne chemische Giftstoffe. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) schreibt hingegen, dass im Initiativtext nicht gesagt werde, was unter synthetischen Pestiziden zu verstehen sei. Was verboten würde, hänge von der Definition ab, die das Parlament nach einem Ja im Gesetz festlegen müsste. In der geltenden Gesetzgebung und in den Standards für landwirtschaftliche Produktionssysteme, die national und international zum Einsatz kämen, werde weder der Begriff «synthetisch» noch der Begriff «synthetische Pestizide» klar definiert. Der Bundesrat schrieb in seiner Botschaft ans Parlament, dass die Art der Gewinnung eines Pestizids nichts aussage über dessen Eigenschaften oder potenzielle Toxizität für Mensch und Umwelt. Auch natürliche Stoffe wie Pflanzenextrakte könnten giftig sein. Der Begriff «Synthetisch» sei daher kein geeignetes Kriterium, um die Risiken zu beurteilen, die von Pestiziden ausgingen.

Aus Sicht der Gegnerschaft gäbe es mit einem Ja künftig weniger einheimische Produktion, mehr Importe sowie höhere Lebensmittelpreise. Bereits das heutige System belohne besonders ökologisch produzierende Betriebe, schreibt der Bauernverband. Die Pestizidinitiative wolle die Schweiz bei Lebensmitteln «zum politisch erwirkten Bioland» machen.

Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Auch SVP, FDP und die Mitte-Partei haben die Nein-Parole beschlossen. SP, Grüne und EVP befürworten das Volksbegehren. Die Grünliberalen haben Stimmfreigabe beschlossen.

Die Zustimmung für das Pestizidverbot ist in den letzten Wochen etwas geschrumpft – 47 Prozent der Befragten hatten sich in der aktuellsten SRG-Umfrage von Anfang Juni noch für die Initiative ausgesprochen. In der ersten Umfrage von Anfang Mai waren 55 Prozent für das Volksanliegen.