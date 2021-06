Bund und Kantone sollen mit Präventivmassnahmen gegen terroristische Gefährder vorgehen, dies mit dem Gesetz über die polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT).

Gemäss der aktuellsten SRG-Umfrage zeichnet sich ein Ja ab, die linken Parteien kritisieren das Gesetz scharf.

Die Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris waren koordinierte, islamistisch motivierte Attentate im 10. und 11. Pariser Arrondissement sowie an drei Orten in der Vorstadt Saint-Denis. Seither haben Terroristen mehrere Dutzend Attentate in Europa verübt – so etwa in Brüssel, Berlin, Nizza und Wien.

Seit 2015 geht der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) auch in der Schweiz von einer erhöhten Terrorbedrohung aus. Angesichts der Bedrohungslage beschloss der Bundesrat im September 2015 eine Strategie zur Terrorismusbekämpfung, dazu zählt das PMT-Gesetz.

Mit dem Bundesgesetz wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, damit die Polizei präventiv gegen sogenannte Gefährder vorgehen kann, und nicht erst, nachdem eine Straftat verübt wurde. Solche Präventivmassnahmen gibt es in der Schweiz bereits im Zusammenhang mit Hooliganismus und häuslicher Gewalt.

Gegen das Gesetz ergriffen die Jungparteien der Grünen und Grünliberalen, die Jungsozialisten (Juso) sowie die Piratenpartei das Referendum. Kritisiert wird unter anderem die Definition des Begriffs «terroristische Aktivität». Die vage und weit gefasste Bestimmung könne zur Verfolgung von Handlungen führen, die im Sinne der Meinungsfreiheit legitim seien, hiess es vonseiten der NGOs.

Bürgerliche auf der Seite des Bundesrates

Auch die Grünliberalen empfehlen das Gesetz zur Ablehnung. Bekämpft wird das Gesetz auch vom Verein «Freunde der Verfassung». Die Corona-Massnahmen-Skeptiker verstehen das Gesetz als Ausdruck eines «Überwachungsstaats». FDP, SVP und Mitte-Partei setzen sich hingegen gemeinsam für ein Ja zum Anti-Terror-Gesetz ein.

Untypisch für eine Behördenvorlage konnte das Nein-Lager über den Kampagnenzeitraum hinweg zulegen, wie das Forschungsinstitut gfs.bern schreibt. Während in der ersten SRG-Befragung 24 Prozent angaben, bestimmt oder eher gegen das Gesetz zu sein, sind es nun 32 Prozent. Dennoch würde eine Mehrheit von 62 Prozent für das Gesetz stimmen. Eine Mehrheit der Teilnahmewilligen geht von einer Annahme der Vorlage aus.