Laut der neuesten Hochrechnung, das das Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG SSR macht, wird das Terrorismus-Gesetz angenommen.

57 Prozent der Abstimmenden sagen Ja, 43 Prozent Nein. Der Fehlerbereich liegt bei plus/minus 3 Prozentpunkten.

Terrorismus-Gesetz Eidg. Vorlage: Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus JA 57.0% 1'508'909 Stimmen

NEIN 43.0% 1'136'995 Stimmen Stimmbeteiligung % JA-Anteil in %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Landschaft Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich Endresultat Kanton JA % Stimmen

NEIN % Stimmen

Laut Lukas Golder von gfs.bern hätte sich die Bevölkerung schliesslich doch noch kritisch mit der Vorlage auseinandergesetzt, Kritik formiert, weshalb das Resultat nun doch nicht so hoch sei wie gemäss den Umfragen für die Vorlage erwartet wurde: «Auch hier ein Zeichen dafür, dass es für die Behördenposition momentan schwierig ist, sich durchzusetzen.» Dennoch hätte nun das Vertrauen in den Bundesrat und die Behörden, dass sie die Massnahmen mit Mass anwenden würden, obsiegt, analysiert Lukas Golder.

Einschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Curdin Vincenz Box aufklappen Box zuklappen Deutlich haben sich die Stimmenden hinter Bundesrätin Karin Keller-Sutter gestellt und hinter ihre Pläne, mutmasslichen Terroristen das Handwerk zu legen, bevor sie zuschlagen können. Die Polizei wird diese zusätzlichen Rechte bekommen, allen Bedenken von Juristen und Jungparteien zum Trotz. Es ist nicht das erste Mal, dass solche Warnungen aus Expertenmund, die Schweiz ritze Grundrechte und komme in Konflikt mit der Menschenrechtskonvention, beim Volk kein Musikgehör finden. Auch zur Minarett- und zur Ausschaffungsinitiative oder zu jener für die lebenslängliche Verwahrung extrem gefährlicher Sexual- und Gewalt-Straftäter hatte das Volk «Ja» gesagt, obwohl namhafte Rechtsprofessoren dagegen argumentiert hatten. Am Ende war das Nein-Lager zum Anti-Terror-Gesetz etwas grösser als erwartet. Das kann die Gegnerschaft als Erfolg buchen. Aber das Vertrauen der Schweizerinnen und Schweizer in ihre Regierung, in die Behörden und auch in die Gerichte überwog die Bedenken dennoch deutlich. Die Verliererinnen und Verlierer von heute werden aber genau darauf achten, ob die Behörden dieses Vertrauen nicht missbrauchen.

In ersten Stellungnahmen gegenüber SRF zeigte sich Tobias Vögeli, Präsident der Jungen Grünliberalen, erfreut, dass die kleine Nein-Kampagne, die im Schatten der anderen Vorlage gestanden hätten, dennoch Resonanz gehabt hätte, die Nein-Argumente durchaus verfangen hätten. Viele hätten von einem Ja zu einem Nein gewechselt. Dafür kassiert Vögeli und weitere Jungparteien Lob von Nationalrat Beat Flach (GL/AG), der von einem Achtungserfolg spricht.

Für Nationalrat Mario Tuena (SVP/ZH), Kommissionssprecher bei der Beratung des Gesetzes, konnte im Abstimmungskampf gezeigt werden, dass das Gesetz nötig sei, um Terroranschläge zu verhindern – und sich Terroristen und nicht Extremisten wende, wie er gegenüber SRF sagte.

Die am Referendum beteiligte Piratenpartei gibt sich mit dem (noch vorläufigen) Resultat nicht einverstanden: Noch nie in der Geschichte seien gegen eine Vorlage derart viele Abstimmungsbeschwerden (nämlich über 600) eingereicht worden. Deshalb müsse die Abstimmung über die Vorlage wiederholt werden, fordert sie.

Der Aargauer FDP-Nationalrat Thierry Burkart hofft, dass die Gegner den Volksentscheid akzeptieren, wie er auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Er habe alles Vertrauen in die Verantwortlichen, dass sie die neuen Möglichkeiten mit Augenmass umsetzen.

Darum ging es

Mit dem Bundesgesetz wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, damit die Polizei präventiv gegen sogenannte Gefährder vorgehen kann, und nicht erst, nachdem eine Straftat verübt wurde.

Gegen das Gesetz hatten die Jungparteien der Grünen und Grünliberalen, die Jungsozialisten (Juso) sowie die Piratenpartei das Referendum ergriffen. Kritisiert wurde unter anderem die Definition des Begriffs «terroristische Aktivität». Die vage und weit gefasste Bestimmung könne zur Verfolgung von Handlungen führen, die im Sinne der Meinungsfreiheit legitim seien, hiess es im Abstimmungskampf vonseiten der NGOs.

Kritisiert wurde vor allem, dass diese Massnahmen bereits für Kinder ab 12 Jahren angewendet werden dürfe. Diese Frage erhitzte auch am Abstimmungssonntag noch die Gemüter. So kündigte SP-Nationalrätin Franziska Roth (SO) an, dass man an den Menschengerichtshof in Strassburg gelangen werde, wenn Menschenrechte verletzt werden. Ratskollegin Ida Glanzmann (Mitte/Luzern) verwies auf die Schutzmechanismen im Gesetz.

Bürgerliche auf Seite des Bundesrates

Auch die Grünliberalen empfahlen das Gesetz zur Ablehnung. Bekämpft wurde das Gesetz auch vom Verein «Freunde der Verfassung» und der Piratenpartei. Die Corona-Massnahmen-Skeptiker verstehen das Gesetz als Ausdruck eines «Überwachungsstaats». FDP, SVP und Mitte-Partei setzen sich hingegen gemeinsam für ein Ja zum Anti-Terror-Gesetz ein.