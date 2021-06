Statthalteramt: Wer schafft es in Bern-Mittelland und Thun?

Sie sind die Schnittstelle zwischen Kanton, Gemeinden und der Bevölkerung. «Für diesen Job muss man Menschen mögen», sagt Christoph Lerch (SP). Er geht nach zwölf Jahren als Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Bern-Mittelland in Pension. In Bern und im Verwaltungskreis Thun kommt es zu einer Kampfwahl um das Amt. In Thun hört Regierungsstatthalter Marc Fritschi (FDP) auf.

In den anderen acht Verwaltungskreisen erfolgt eine stille Wahl, weil sich keine anderen Kandidierenden gemeldet haben.

Diese Bisherigen wurden in stiller Wahl wiedergewählt Box aufklappen Box zuklappen Zu einer stillen Wahl kommt es in den folgenden acht Wahlkreisen: Kandidatur im Verwaltungskreis Berner Jura: Niederhauser Stéphanie, 1969, Court, FDP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Biel/Bienne: Stebler Romi, 1984, Biel/Bienne, FDP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Seeland: Steck Franziska, 1972, Aarberg, SVP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Oberaargau: Häusler Marc, 1977, Herzogenbuchsee, SVP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Emmental: Rindlisbacher Claudia, 1978, Sumiswald, SVP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen: Teuscher Michael, 1969, Saanen, SVP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental: Nottaris Ariane, 1976, Krattigen, SVP, bisher

Kandidatur im Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli: Künzi Martin, 1963, Interlaken, SP, bisher

Im Verwaltungskreis Bern-Mittelland gibt es drei Kandidaturen. Zwei Frauen und ein Mann möchten den Posten übernehmen: SP-Kandidatin Ladina Krichen, Tatjana Rothenbühler (FDP) und Claude Grosjean (GLP).

In Thun wollen sogar fünf Personen Regierungsstatthalter werden. Hannes Zaugg-Graf (GLP), Mathias Berger (SVP) und die drei Parteilosen Simone Tschopp, Stefan Burn und Josua Romano.

Diese acht Personen kandidieren in Bern-Mittelland und Thun Bild 1 / 8 Legende: Claude Grosjean (*1975) wohnt in der Stadt Bern und kandidiert für die Grünliberalen. Er stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Claude Grosjean Bild 2 / 8 Legende: Ladina Kirchen (*1970) wohnt in der Stadt Bern und kandidiert für die SP. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Ladina Kirchen Bild 3 / 8 Legende: Tatjana Rothenbühler (*1971) wohnt in Spiegel bei Bern und kandidiert für die FDP. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Tatjana Rothenbühler Bild 4 / 8 Legende: Mathias Berger (*1963) lebt in Thun und kandidiert für die SVP. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Mathias Berger Bild 5 / 8 Legende: Stefan Burn (*1970) lebt in Thun und ist ein parteiloser Kandidat. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Stefan Burn Bild 6 / 8 Legende: Josua Romano (*1990) lebt in Hünibach und ist ein parteiloser Kandidat. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Patric Spahni Bild 7 / 8 Legende: Simone Tschopp (*1984) lebt in Thun und ist eine parteilose Kandidatin. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Thun zu Wahl. ZVG/Andreas Flühmann Bild 8 / 8 Legende: Hannes Zaugg-Graf (*1966) lebt in Uetendorf und kandidiert für die Grünliberalen. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zu Wahl. ZVG/Hannes Zaugg-Graf

Das Stimmvolk der jeweiligen Verwaltungskreise wählt ihre Regierungsstatthalterinnen und -statthalter für die Periode 2022 bis 2025.