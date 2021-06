Bei der Wahl für die Regierungsstattahlterämter in Bern-Mittelland und Thun hat niemand das absolute Mehr erreicht.

Statthalteramt: Zweiter Wahlgang in Bern und Thun nötig

Sie sind die Schnittstelle zwischen Kanton, Gemeinden und der Bevölkerung. «Für diesen Job muss man Menschen mögen», sagt Christoph Lerch (SP). Er geht nach zwölf Jahren als Regierungsstatthalter des Verwaltungskreises Bern-Mittelland in Pension. In Thun hört Regierungsstatthalter Marc Fritschi (FDP) auf.

Niemand gewählt

Beide Posten konnten am Sonntag nicht gewählt werden. Weder im Verwaltungskreis Thun noch in Bern-Mittelland erreichte jemand das absolute Mehr.

Diese acht Personen kandidieren in Bern-Mittelland und Thun Bild 1 / 8 Legende: Claude Grosjean (*1975) wohnt in der Stadt Bern und kandidiert für die Grünliberalen. Er stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Claude Grosjean Bild 2 / 8 Legende: Ladina Kirchen (*1970) wohnt in der Stadt Bern und kandidiert für die SP. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Ladina Kirchen Bild 3 / 8 Legende: Tatjana Rothenbühler (*1971) wohnt in Spiegel bei Bern und kandidiert für die FDP. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Bern-Mittelland zur Wahl. ZVG/Tatjana Rothenbühler Bild 4 / 8 Legende: Mathias Berger (*1963) lebt in Thun und kandidiert für die SVP. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Mathias Berger Bild 5 / 8 Legende: Stefan Burn (*1970) lebt in Thun und ist ein parteiloser Kandidat. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Stefan Burn Bild 6 / 8 Legende: Josua Romano (*1990) lebt in Hünibach und ist ein parteiloser Kandidat. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zur Wahl. ZVG/Patric Spahni Bild 7 / 8 Legende: Simone Tschopp (*1984) lebt in Thun und ist eine parteilose Kandidatin. Sie stellt sich im Verwaltungskreis Thun zu Wahl. ZVG/Andreas Flühmann Bild 8 / 8 Legende: Hannes Zaugg-Graf (*1966) lebt in Uetendorf und kandidiert für die Grünliberalen. Er stellt sich im Verwaltungskreis Thun zu Wahl. ZVG/Hannes Zaugg-Graf

SP-Kandidatin Ladina Kirchen hat im Verwaltungskreis Bern-Mittelland im ersten Wahlgang der Regierungsstatthalterwahlen die meisten Stimmen geholt. Auf Platz zwei liegt Tajana Rothenbühler von der FDP, am wenigsten Stimmen erhalten hat Claude Grosjean (GLP).

Wie der Kanton Bern mitteilte, erzielte die Oberbottiger SP-Frau Ladina Kirchen im 76 Gemeinden umfassenden Wahlkreis 65’936 Stimmen. Tatjana Rothenbühler erhielt 50’789 Stimmen und Claude Grosjean 33’333 Stimmen.

Das macht eine Regierungsstatthalterin Box aufklappen Box zuklappen Was man als Regierungsstatthalterin oder Regierungsstatthalter zu tun hat, ist im Gesetz geregelt. Artikel 93 der Berner Kantonsverfassung beschreibt die Aufgabe wie folgt: Vertretung des Regierungsrates im Verwaltungskreis;

Überwachung des ordnungsgemässen Ganges der Verwaltung und Beaufsichtigung der Gemeinden;

Tätigkeit in den von der Gesetzgebung bezeichneten Fällen als Bewilligungs-, Genehmigungs-, Verwaltungsjustiz- und Vollzugsbehörde;

Führungs- und Koordinationsaufgaben in ausserordentlichen Lagen.

Auch in Thun niemand gewählt

Im Verwaltungskreis Thun erreichte ebenfalls niemand der Kandidierenden das absolute Mehr. Am meisten Stimmen erhalten hat die parteilose Kandidatin Simone Tschopp (17'850 Stimmen) . Auf Platz zwei liegt Mathias Berger von der SVP (10'933 Stimmen). Wie der Kanton Bern am Sonntag mitteilte, liegt GLP-Kandidat Hannes Zaugg-Graf auf Platz drei (6'109 Stimmen). Auf den Plätzen vier und fünf liegen die Parteilosen Josua Romano (5'083 Stimmen) und Stefan Burn (3'461 Stimmen).

Ein zweiter Wahlgang ist also nötig zur Bestimmung der neuen Statthalterin oder des neuen Statthalters in Thun und Bern-Mittelland. Dieser wird am 29. August stattfinden.

In den anderen acht Verwaltungskreisen erfolgt eine stille Wahl, weil sich keine anderen Kandidierenden gemeldet haben.

Das Stimmvolk der jeweiligen Verwaltungskreise wählt ihre Regierungsstatthalterinnen und -statthalter für die Periode 2022 bis 2025.