Die Stadt Zürich will den CO2-Ausstoss bis ins Jahr 2040 auf netto null bringen. Um die Klimaneutralität zu erreichen, will sie ihre Energieversorgung nachhaltiger gestalten: Für 573 Millionen Franken sollen nun thermische Netze in der Stadt Zürich ausgebaut werden. Geplant sind Wärmeverbunde in den Quartieren Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg.

In der Stadt Zürich sind fossile Heizungen für die Hälfte der direkten CO2-Emissionen verantwortlich. Dieser Anteil soll durch das Errichten von neuen Wärme- und Kälteverbunden gesenkt werden. Ziel ist es, dass 70 Prozent der Haushalte an das thermische Netz angeschlossen werden. Eine Pflicht besteht jedoch nicht. Die Vorlage wird vom Zürcher Stadtrat und einer Mehrheit des Stadtparlaments unterstützt.

Gegen den Ausbau der thermischen Netze positioniert sich die SVP. Die Partei sieht ein hohes Ausfallrisiko, da für den Betrieb von Wärmepumpen und Energieverbunden viel Strom gebraucht werde. Energiekrise und Stromknappheit stellten ein erhöhtes Betriebsrisiko dar.