Höhere Sozialabzüge und tiefere Vermögenssteuer: Baslerinnen und Basler sollen in Zukunft weniger Steuern bezahlen.

In Basel-Stadt steht am 12. März die Abstimmung über ein breites Steuersenkungs-Paket an, das von höheren Sozialabzügen bis zur Reduktion des Vermögenssteuersatzes reicht. Gegen dieses Paket haben Linksparteien das Referendum ergriffen.

Das definitive Paket geschnürt hatte die Wirtschafts- und Abgabekommission des Grossen Rats. Das Parlament sprach sich denn auch im September 2022 mit 77 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung klar für das Paket aus.

88 Millionen weniger Einnahmen

Das Paket würde im Jahr 2024 dem Kanton Mindereinnahmen in der Höhe von schätzungsweise 88 Millionen Franken bescheren. Bei den regelmässigen hohen Überschüssen – 2022 mit einem Plus von 352 Millionen Franken – könne sich der Kanton das leisten, fand die Mehrheit im Grossen Rat und die Regierung.

Für das Steuerpaket sprechen sich Parteien von links bis rechts aus, von der SP bis zur SVP. Dagegen sind die Grünen und die Links-Partei Basta. Sie fordern, dass der Staat mehr in den Service public investiert statt Steuern senkt. Es handle sich um «Steuergeschenke für Reiche.»