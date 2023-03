Das Ja zum Steuerpaket kommt nicht überraschend, waren im Vorfeld doch praktisch alle Parteien und Verbände für die Steuersenkungen. Dagegen waren nur die Grünen sowie die Links-Partei Basta und die Gewerkschaften. Dass aber selbst die SP sich für Steuersenkungen stark gemacht hat, überzeugte offenbar eine grosse Mehrheit auch im linken Lager.

Nach Auszählung der brieflich Stimmenden liegt der Ja-Stimmen-Anteil aktuell bei knapp 85 Prozent. Weil in Basel weit über 90 Prozent ihre Stimme per Post abgeben, ändert sich an diesem Resultat erfahrungsgemäss nicht mehr viel.

Von den Steuersenkungen profitieren indes viele, vor allem auch Familien mit Kindern, aber auch Vermögende, was von den Gegnern denn auch kritisiert wurde. Für den Kanton Basel-Stadt bedeuten die Steuerausfälle, dass in Zukunft 88 Millionen Franken weniger in die Staatskasse fliessen.

«Geld der Bevölkerung zurückgeben»

Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) betonte im Abstimmungskampf, dass sich Basel-Stadt diese Ausfälle leisten könne und wolle: «Nachdem wir 15 Jahre lang Überschüsse geschrieben haben, möchte die Regierung nun Geld an die Bevölkerung zurückgeben.» In den letzten zehn Jahren hat Basel-Stadt im Schnitt jeweils einen Überschuss von mehr als 300 Millionen Franken geschrieben. Zudem erwarte der Kanton auch in den kommenden Jahren Überschüsse von 50 bis 80 Millionen Franken pro Jahr.

Audio Aus dem Archiv: Basler Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) zu Steuersenkungen 04:55 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 16.02.2023. Bild: Keystone/Georgios Kefalas abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Für das Steuerpaket sprachen sich Parteien von links bis rechts aus, von der SP bis zur SVP. Dagegen waren die Grünen und die Links-Partei Basta. Sie fordern, dass der Staat mehr in den Service Public investiert statt Steuern senkt. Es handle sich um «Steuergeschenke für Reiche.» Für die Links-Parteien Basta und Grüne ist das klare Ja eine krachende Niederlage. Als Siegerin darf sich am Sonntag Finanzdirektorin Tanja Soland feiern lassen.