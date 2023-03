Grosse Fusion in Region Baden, neue Kiesgrube in Birmenstorf: Hier finden Sie Wahl- und Abstimmungsergebnisse aus Aargauer Gemeinden. Die Ergebnisse sind nach Gemeinden alphabetisch geordnet. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Berikon

In der Ersatzwahl für einen Sitz im Gemeinderat setzt sich Stefan Bieri mit 412 Stimmen klar durch. Bieri tritt somit die Nachfolge von Thomas Trüb an, der im vergangenen Herbst aus gesundheitlichen Gründen per sofort aus dem Gemeinderat zurückgetreten ist.

Dürrenäsch

Nein zum Budget fürs laufende Jahr: Die Stimmbevölkerung in der Gemeinde im Bezirk Kulm lehnt das Budget 2023 ab, mit 347 Nein- zu 231 Ja-Stimmen. Grund für das Nein dürfte eine grosse Steuererhöhung sein. Der Gemeinderat wollte den Steuerfuss um 13 Punkte erhöhen, von 105 auf 118 Prozent. Laut Gemeinderat sei diese Erhöhung nötig um in die Schaffung von dringend benötigtem neuem Schulraum zu investieren. In Dürrenäsch waren die Steuern in den letzten Jahren schon mehrmals erhöht worden, vor vier Jahren lag der Steuerfuss in der Gemeinde zwischen Wynen- und Seetal noch bei 85 Prozent.

Hägglingen

Befürworter einer Begegnungszone am Rand des Dorfzentrums setzen sich durch: Der 1,8-Millionen-Franken-Kredit für die Sanierung einer Strasse wird vom Stimmvolk abgelehnt mit 377 Nein- zu 337 Ja-Stimmen. Der Gemeinderat und die Gemeindeversammlung wollten die Geissmann-Ackermann-Strasse «nur» sanieren. Dagegen wehrte sich eine Gruppe per Referendum. Sie forderte, dass die Strasse nicht nur saniert, sondern durch die Sanierung in eine Begegnungszone umgewandelt wird zur Förderung des öffentlichen und des Langsam-Verkehrs.

Nach der Ablehung des Sanierungskredites wird sich der Gemeinderat nun vertieft mit dieser Forderung beschäftigen müssen.

Turgi

Deutliches Ja zur grossen Fusion: Wie erwartet sagt in der Gemeinde Turgi eine grosse Mehrheit der Stimmbevölkerung Ja zur Fusion mit der Stadt Baden. Bei einer relativ hohen Stimmbeteiligung von 50,5 Prozent gab es 666 Ja- und nur 111 Nein-Stimmen, das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 86 Prozent.

Audio Archiv: Fusion Baden-Turgi auf der Zielgeraden 04:22 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 28.02.2023. Bild: SRF/Stefan Ulrich abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Villmergen

SVP verliert freien Sitz im Gemeinderat: Als Ersatz für Rosmarie Schneider (SVP), die aus Villmergen wegzieht und deshalb aus dem Gemeinderat zurücktritt, wählt die Stimmbevölkerung den parteilosen Fabian Lupp. Er setzt sich mit 57 Prozent der Stimmen vor seinem SVP-Konkurrenten Max Greuter durch.

Vordemwald

Deutliches Nein zum Budget: Das Stimmvolk in der Gemeinde im Bezirk Zofingen lehnt das Budget für das laufende Jahr klar ab, mit 509 Nein- zu 306 Ja-Stimmen. Grund für die Ablehnung ist eine geplante Steuererhöhung, der Gemeinderat wollte den Steuerfuss von 113 auf 117 Prozent erhöhen. Die SVP hatte dagegen das Referendum ergriffen. Weil die Gemeinde Vordemwald nach dem Volks-Nein nun noch kein gültiges Budget für das laufende Jahr hat, darf die Gemeinde nur dringliche Ausgaben tätigen.

Würenlos

Der jahrzehntelange Kampf ums geplante Alterszentrum kann weitergehen: Die Stimmbevölkerung sagt mit 67 Prozent Ja-Stimmen deutlich Ja zu einem Kredit von 250'000 Franken für das weitere Verfahren. Eingesetzt wird dieses Geld nun für einen Rechtsstreit mit der kantonalen Denkmalpflege. Diese hat sich gegen den geplanten Neubau des Alterszentrums gewehrt, weil direkt hinter dem Neubau ein denkmalgeschützter Kirchturm steht. Die Gemeinde Würenlos im Bezirk Baden plant bereits seit 40 Jahren an einem neuen Alterszentrum, der Standort auf der Zentrumswiese ist allerdings umstritten.

Zofingen

Die Stadt Zofingen hat künftig einen Stadtpräsidenten bzw. eine Stadtpräsidentin und nicht mehr einen Stadtammann bzw. eine Frau Stadtammann. Die Stimmbevölkerung sagt sehr deutlich Ja zu einer Änderung der Amtsbezeichnung, mit 2012 Ja- zu 889 Nein-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 35,5 Prozent. Der Volksentscheid hat eine besondere Bedeutung: In Zofingen wurde 2021 erstmals eine Frau an die Spitze der Stadt gewählt. Die Grüne Christiane Guyer wird nun fortan aber nicht mehr Frau Stadtammann sein, sondern Stadtpräsidentin.

Die Amtsbezeichnung «Ammann» ist im Aargau seit Jahren umstritten, verschiedene Gemeinden haben sie bereits abgeschafft, da sie aus einer Zeit stammt, als nur Männer politische Ämter ausüben durften. Ab 2026 soll die alte Bezeichnung im ganzen Kanton verschwinden, das verlangt eine vom Kantonsparlament knapp überwiesene Forderung an die Regierung.

Die Zofinger Stimmbevölkerung sagte ausserdem Ja zu einem Kredit von knapp 44 Millionen Franken für den Neubau eines Oberstufenzentrums, hier war die Zustimmung noch klarer, mit 82 Prozent Ja-Stimmen.