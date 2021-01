Traditionsgemäss veranstalten die Solothurner Medien gemeinsam ein grosses Treffen aller Kandidierenden für den Regierungsrat. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Podium dieses Mal als Livestream-Event statt. Es wird am Donnerstag, 4. Februar 2021 ab 20 Uhr live ausgestrahlt. Per Videostream auf dieser Seite und am Radio, auf SRF 4 News.

Auf der Bühne stehen alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungswahl. Sie werden befragt von Balz Bruder (Solothurner Zeitung), Manfred Joss (Radio 32) und Marco Jaggi (SRF). Produziert wird der Livestream vom Solothurner Regionalfernsehen jump-tv.

Auf dem Podium treten auf (in alphabetischer Reihenfolge):