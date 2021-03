Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über drei eidgenössische Vorlagen. Abgestimmt wird über die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot», das Referendum über den digitalen Pass (E-ID-Gesetz) und das Freihandelsabkommen mit Indonesien.

Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

In elf Kantonen wird über Sachgeschäfte abgestimmt oder es finden Wahlen statt. Das Zürcher Stimmvolk entscheidet, wie Sozialhilfeempfänger überwacht werden dürfen und ob in Polizeimeldungen die Nationalität der Straftäter erscheinen soll. Auch Corona-Themen gelangen vors Volk: Genf stimmt über Entschädigungen bei Lohnausfällen ab und der Kanton Zug über eine Steuersenkung, um die negativen finanziellen Folgen der Coronakrise abzufedern.

Im Kanton Wallis und Solothurn versprechen die Gesamterneuerungswahlen Spannung. Zudem wählen die Genferinnen und Genfer einen Nachfolger oder Nachfolgerin für den zurückgetretenen FDP-Staatsrat Pierre Maudet.

Auf kommunaler Ebene ist am Sonntag in der Westschweiz einiges los: In den meisten Waadtländer und Freiburger Gemeinden finden Wahlen statt. Die Stadt Bern befindet über einen 112-Millionen-Kredit für einen neuen Bahnhofszugang am HB und St. Moritz über das Ausländerstimmrecht.

Berichterstattung in TV und Radio

Das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1 liefert ab 12 Uhr Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen zu den eidgenössischen Vorlagen und den Urnengängen in den Regionen. Ab 16.00 Uhr diskutieren Politikerinnen und Politiker die Abstimmungsergebnisse. Die Reaktionen des Bundesrats und der Parteipräsidentinnen und -präsidenten folgen um 17.00 Uhr. Zum Abschluss gibt es um 18.15 Uhr einen Überblick – auch über die kantonalen Wahl- und Abstimmungsresultate.

Die Abstimmungssendung moderiert Urs Leuthard, die Präsidentenrunde wird von Nathalie Christen moderiert. Die Trends und Hochrechnungen analysiert im Studio Politikwissenschaftler Lukas Golder vom Institut gfs.bern.

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in Kantonen und Gemeinden. Ab 18 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten um 12 Uhr und ab 13 Uhr halbstündlich über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17.30 Uhr.

Abstimmungsservice für unterwegs

SRF News berichtet ab 11 Uhr auf www.srf.ch/abstimmungen über die neusten Trends, aktuellsten Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Sämtliche kantonalen Ergebnisse sind ebenfalls online abrufbar. Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet.

Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Die Sendung «Abstimmungsstudio» ist als Livestream abrufbar. Online gestreamt wird auch die Medienkonferenz des Bundesrates zum Ausgang der eidgenössischen Abstimmungen.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF News App. In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf Twitter die neusten Resultate.