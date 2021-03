Franz Ruppen (SVP) wird neu in die Walliser Kantonsregierung gewählt. C-Parteien verlieren ihre Macht.

Die C-Parteien verlieren ihre Mehrheit in der Walliser Regierung

Der SVP-Nationalrat Franz Ruppen wird neu Staatsrat des Kantons Wallis.

Damit sichert er dem Oberwallis den zweiten Sitz in der Kantonsregierung.

Die C-Parteien müssen ihre Mehrheit abgeben.

Der bisherige Staatsrat Roberto Schmidt (CSPO) erhält am meisten Stimmen. Franz Ruppen (SVP) holt am zweitmeisten.

Legende: Franz Ruppen holt für die SVP den durch die Abwahl von Oskar Freysinger 2017 verloren gegangenen Sitz zurück. Keystone

Die beiden Vertreter der deutschsprachigen Minderheit im Oberwallis konnten also deutlich mehr Wählerinnen und Wähler mobilisieren als die französischsprachigen Kandidaten.

Warum die Wahl historisch ist

Serge Gaudin (CVPU) verpasste die Wahl und besiegelte damit die Niederlage der C-Parteien. Sie verlieren die Mehrheit. Erstmals seit 1997 haben sie nicht mehr drei Sitze in der Walliser Regierung – zuvor war ihre Vormachtstellung mit vier Sitzen gar noch grösser. Insgesamt während über 160 Jahren hatten die C-Parteien die absolute Mehrheit in der Regierung.

«Die Walliserinnen und Walliser wollen eine Regierung, in der alle grösseren Parteien vertreten sind», analysiert Wallis-Korrespondentin Priska Dellberg. Auffallend ist weiter, dass die Stimmbevölkerung aus dem Oberwallis die beiden Oberwalliser Kandidaten – Schmidt und Ruppen – stark unterstützt hat. «Serge Gaudin hingegen hat im Vergleich zum ersten Wahlgang massiv an Stimmen verloren», so Priska Dellberg.

Legende: Serge Gaudin holt am wenigsten Stimmen und verpasst die Wahl in den Staatsrat. Keystone

Wiedergewählt wurde der CVP-Staatsrat Christophe Darbellay. Seine Wiederwahl galt als sicher. Deutlich war dies am Sonntag jedoch nicht, Darbellay erhielt am wenigsten Stimmen aller Gewählten – weniger als der SP-Nationalrat Mathias Reynard, der neu im Staatsrat sitzt.