«Im Jahr 2011 hatten die linken Parteien SP, Grüne und CSP dank einer gemeinsamen Liste für die Gemeinderatswahlen erstmals eine Mehrheit in der Regierung der Stadt Freiburg erobert. Eine, Allianz, die sich bei den nächsten Wahlen 2016 bewährte und deshalb als in Stein gemeisselt galt. Umso überraschender kam vor diesen Wahlen die Ankündigung, dass die Parteien in diesem Jahr den Alleingang wagen. Den Grünen war klar, dass es für sie auf einer gemeinsamen Liste neben den drei Bisherigen von der SP und der CSP schwierig würde, einen Sitz zu gewinnen. Aus ihrer Sicht war dieser Schritt deshalb nachvollziehbar – aufgrund ihrer immer grösser werdenden Wählerstäke ist ihr Anspruch auf eine Vertretung in der Stadtregierung unbestritten.

Diese Taktik der linken Parteien war aber nicht ganz ohne Risiko: Hätten die Grünen ihren Sitz auf Kosten der früheren Bündnispartner SP oder CSP gewonnen, hätte dies unter den Linken längerfristig Spannungen zur Folge haben können. Die Einheit, die den Linken zum Erfolg verholfen hat, hätte Risse bekommen. Dieses Risiko nahm man aber bewusst in Kauf – auch im Wissen, dass die Stärke der SP und der Grünen sowie der Bisherigen-Bonus des CSP-Vertreters Pierre-Olivier Nobs reichen könnten, um jeder der drei Listen das nötige Gewicht zu geben, das für die Eroberung eines zusätzlichen Sitzes nötig war. Rückblickend ist diese Strategie perfekt aufgegangen», analysiert SRF-Korrespondent in Freiburg, Oliver Kempa.