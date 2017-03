Basler Fasnacht Am Dienstag hatten die Guggen ihren grossen Auftritt

Heute, 7:09 Uhr

Stimmung gut. Das Wetter für einmal auch gut: Das Guggenkonzert am Dienstagabend auf dem Marktplatz zog die Leute in Scharen an. Die Guggenmusik von Stadt und Land präsentierten gestern Abend ihre einstudierten Stücke: vom Gassenhauer, über Traditionelles bis zum Klassiker war alles dabei.

Bild in Lightbox öffnen. Mitsingen, mitklatschen und mithüpfen war am Dienstagabend an der Basler Fasnacht angesagt, sofern man dazu überhaupt Platz fand, denn der Basler Marktplatz war am Dienstagabend gestossen voll. Zur guten Stimmung trug bei, dass endlich auch das Wetter mitspielte und es aufhörte zu regnen. (Regionaljournal Basel, 6:32 Uhr) Audio «Guggenkonzert (08.03.2017)» abspielen. Audio «Guggenkonzert (08.03.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Guggenkonzert (08.03.2017) 3:06 min

juna