So erreichen Sie uns gesichert

Weltweit sind einige der wichtigsten Enthüllungen nur dank Tipps von Insidern bekannt geworden.

Sie verfügen über vertrauliche Informationen, die einen schweren Missstand dokumentieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Redaktion zu kontaktieren.

Wichtig: Bitte verwenden Sie für solche Meldungen keinesfalls einen Computer an ihrem Arbeitsplatz oder ein Handy ihres Arbeitgebers.

Für Fragen oder Beschwerden, wenden Sie sich bitte an den Publikumsservice.

Hinweise mit Belegen können Sie uns entweder vertraulich oder vollständig anonym senden.

Eine Anleitung für anonyme Meldungen finden Sie weiter unten.

Der Kontakt über das Formular unserer Webseite erfolgt grundsätzlich vertraulich.

Die Informationen werden verschlüsselt übermittelt.

Anonym: Wenn Sie befürchten, dass Ihnen oder Ihnen nahestehenden Personen wegen der Information Gewalt, ein Strafverfahren oder die Entlassung droht, kontaktieren Sie uns entweder per Brief an folgende Adresse:

Schweizer Radio und Fernsehen

Redaktion [bitte eine Redaktion nennen]

Fernsehstrasse 1-4

CH – 8052 Zürich

Oder anonym über unseren SecureDrop im Darkweb.

Niemand kann absolute Sicherheit garantieren, aber dieses Vorgehen gewährleistet ein Maximum an Anonymität:

Verwenden Sie keinen Computer und kein Handy Ihres Arbeitgebers, kommunizieren Sie nicht aus dem Betrieb und nicht von zu Hause.

Installieren Sie auf einem Laptop Tor oder noch besser: verwenden Sie Tails als Betriebssystem auf einem USB-Stick.

Nehmen Sie Laptop, Papier und Bleistift mit (um das SecureDrop-Passwort zu notieren) und gehen Sie in ein Kaffee oder an einen anderen Ort mit öffentlichem WLAN aber ohne Videoüberwachung.

Kommen Sie von dort auf diese Seite zurück und kopieren Sie diese Onion-Adresse in den Tor-Browser: 5g3arehcncwmzegc3lsb5o7hslsu7woelp57xz6jhfbr4py32vbxgdqd.onion

Wichtig: geben Sie bitte im Nachrichtenfeld an, welche Redaktion Sie informieren wollen. Der SecureDrop ist ein Service der SRG.

Folgende SRF-Redaktionen sind beteiligt:

Kassensturz-Espresso, Rundschau, SRF-Investigativ