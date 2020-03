Auch wir sind im Homeoffice. Aber ob zuhause oder im Newsroom: Unsere Journalistinnen sammeln rund um die Uhr und auf allen Kanälen, was zum Coronavirus und seinen Folgen gesagt und geschrieben wird, unterziehen Gerüchte einem Faktencheck und suchen das Gespräch mit Expertinnen und Experten. «Corona kompakt» ist der Podcast für alle, die in der Corona-Informationsflut den Überblick behalten wollen:

Was beschäftigt Euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Schickt uns Eure Sprachnachrichten per Whatsapp auf 076 320 10 37 oder schreibt uns auf coronakompakt@srf.ch. Wir schauen jede Rückmeldung an, und wenn es passt, bauen wir sie in eine unserer nächsten Podcast-Episoden ein.