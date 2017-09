In eigener Sache

Wir haben Sie gefragt, was Sie von der SRF App erwarten. Hier die Analysen Ihrer Antworten.

3225 Personen haben innerhalb weniger Stunden an unserer Umfrage teilgenommen – darüber freuen wir uns.

Ergebnisse der Umfrage

Ziemlich deutlich hat sich gezeigt, dass das Angebot von News-Artikeln die höchste Priorität bei den App-Nutzerinnen und Nutzern aufweist – im Gegensatz zu Audio- oder Videoinhalten. Die Möglichkeit zur persönlichen Konfiguration der Themen (z.B. mehr Innenpolitik, weniger Wirtschaft) wurde aber trotzdem als wichtig eingestuft.

Neben der Themenauswahl wurden eine Möglichkeit zur Artikel-Suche und die übersichtliche Wetterprognose in der SRF App sehr hoch bewertet.

Hierzu lassen sich auch demografische Unterschiede feststellen: Das Wetter wurde von Frauen und älteren Usern wichtiger eingestuft als von Männern und jüngeren Usern. Bei den älteren Nutzern, sowie Tablet-Usern ist die Schriftvergrösserung direkt in der App ein Thema. Bei den 18- bis 29-Jährigen wurden Video-Beiträge, die Offline-Nutzung der App-Inhalte und das Abonnieren von Push-Nachrichten besser bewertet als bei den übrigen Altersgruppen.

Was geschieht nun?

Zur Zeit werden sämtliche Antworten der Umfrage weiter analysiert. Bereits in den nächsten Updates der App sollte es Ihnen deshalb möglich sein, selbst über Schrift- und Teasergrössen zu entscheiden.

Weitere individuelle Einstellungsmöglichkeiten und Anregungen der Userinnen und User werden aktuell geprüft und fliessen soweit möglich in die Produktentwicklung ein.

Regelmässiges Feedback

Ihre Rückmeldungen sind uns bei SRF sehr wichtig. Die zahlreichen Meinungen geben den Anstoss für die Weiterentwicklung des Produkts. Neben dem Feedback-Formular direkt in der App laden wir in regelmässigem Abstand Nutzer für qualitative Interviews zu SRF ein. Im gemeinsamen Gespräch testen wir neue Entwicklungsschritte und die Benutzerfreundlichkeit der App.

Entwicklungen am Markt sowie Bedürfnisse der Redaktionen und Rückmeldungen in den App-Stores ergänzen das Bild. Zudem werden neue Funktionen mit A/B-Tests regelmässig überprüft, bevor es an deren Umsetzung geht.

Fragen und Anmerkungen zum App-Angebot von SRF nehmen wir gerne auch weiterhin unter apptest@srf.ch oder direkt über das Feedback-Formular in der App entgegen.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Apps von SRF.